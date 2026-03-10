Conflitto Stati Uniti-Iran, così l’impennata dei prezzi del petrolio va contro le promesse di Trump

WASHINGTON DC – Dopo oltre dieci giorni di scontri in Iran a seguito dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la guerra sarebbe “praticamente finita, molto prima del previsto”. Secondo il tycoon, l’esercito iraniano avrebbe perso quasi tutte le capacità operative: marina, aeronautica e sistemi di comunicazione sarebbero ormai in gran parte distrutti, mentre droni e missili disponibili sarebbero pochi e facilmente neutralizzabili.

“Abbiamo colpito duramente la leadership del Paese e non ci fermeremo finché il nemico non sarà completamente sconfitto”, ha aggiunto Trump, sottolineando la cooperazione con Israele e vantando la distruzione di decine di unità navali iraniane in pochi giorni.

La risposta diplomatica di Mosca

Nonostante le affermazioni di Washington, il conflitto continua a preoccupare la comunità internazionale. Al decimo giorno dalla crisi, Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto una telefonata di oltre un’ora, centrata sulla guerra in Medio Oriente e sulla situazione in Ucraina. La Russia ha sollecitato gli Stati Uniti a incoraggiare Kiev a tornare al tavolo dei negoziati, ribadendo la necessità di una soluzione diplomatica rapida anche per l’Iran.

Putin ha confermato il sostegno alla nuova leadership iraniana, guidata dal Rahbar Mojtaba Khamenei, pur senza confermare aiuti militari diretti. La Russia mantiene contatti di intelligence con Teheran, ma non sono stati ufficializzati trasferimenti di armamenti o sistemi di difesa avanzati.

Impatto economico globale: prezzi del petrolio e pressione sui consumatori

Uno degli effetti più immediati e tangibili del conflitto è stato l’aumento dei prezzi del petrolio e della benzina, una dinamica che contraddice direttamente le promesse fatte da Donald Trump agli elettori di mantenere l’energia economica e stabile. Dopo l’inizio delle operazioni militari, i mercati globali dell’energia hanno reagito con forti rialzi: il petrolio Brent ha superato i 100 USD al barile, con punte record in diverse regioni.

Il conflitto ha influito sulle rotte strategiche di esportazione, in particolare il Golfo Persico e lo stretto di Hormuz, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mondiale. Minacce e blocchi parziali hanno generato incertezza e contribuito a spingere i prezzi dell’energia verso l’alto, aggravando le preoccupazioni per l’offerta globale.

Negli Stati Uniti, alcune aree hanno visto la benzina superare i 5 dollari per gallone, con impatti diretti sul bilancio delle famiglie e sulla spesa quotidiana. L’aumento dei costi dell’energia incide anche sui trasporti, la produzione e la distribuzione, alimentando pressioni inflazionistiche che rischiano di rallentare la crescita economica. Analisti economici avvertono che una guerra prolungata potrebbe portare a stagflazione, combinazione di alta inflazione e bassa crescita.

Effetti sui mercati finanziari e politiche globali

I mercati azionari hanno mostrato volatilità crescente, con rischi di ribassi significativi se il conflitto dovesse protrarsi. Per gli Stati Uniti, l’impennata dei prezzi energetici rappresenta una sfida politica: Trump aveva promesso energia abbordabile e indipendenza energetica, ma la realtà mostra prezzi in aumento e pressioni sui consumatori, con possibili ricadute sul consenso elettorale.

In Europa, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiesto la sospensione delle sanzioni sul gas russo, evidenziando il ruolo centrale della Russia come fornitore e la necessità di stabilizzare le forniture. La crisi energetica mostra quanto le tensioni militari possano avere effetti diretti sull’economia reale e sulle politiche interne.

Tra militare e diplomazia: uno scacchiere globale

Mentre Trump celebra la presunta vittoria militare, analisti internazionali avvertono che l’Iran mantiene reti di proxy e capacità di resilienza, rendendo il conflitto potenzialmente più lungo e imprevedibile. La situazione si intreccia con il conflitto in Ucraina, trasformando il Medio Oriente in un teatro globale di tensioni geopolitiche, con gli Stati Uniti, la Russia, Israele e l’Europa tutti coinvolti in manovre parallele.

La guerra in Iran non è un conflitto isolato: è uno scontro dalle conseguenze globali, che intreccia politica, economia e strategia militare. L’impennata dei prezzi del petrolio e della benzina mette in crisi le promesse elettorali di Trump, aumenta la pressione sui mercati mondiali e costringe la diplomazia a operare su più fronti contemporaneamente.

Se la presunta vittoria militare americana può apparire un trionfo sul piano strategico, i cittadini e i mercati pagano già il conto economico, rendendo evidente quanto le scelte belliche possano influenzare direttamente la vita quotidiana e l’equilibrio internazionale.