Marco Rubio uomo tuttofare di Trump, i social lo battezzano “Papa Marco I” e “Segretario dell’Universo”

WASHINGTON DC – Marco Rubio è diventato ufficialmente il tuttofare dell’amministrazione Trump con la copertura di ben quattro ruoli: Segretario di Stato, Amministratore ad interim dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (AIDI), Archivista ad interim degli Archivi nazionali e, da questa settimana, Consigliere ad interim per la sicurezza nazionale.

L’assegnazione dell’ultimo ruolo è arrivata dopo che il presidente Donald Trump in un post sul suo social Truth, ha ufficialmente sollevato dall’incarico Mike Waltz, nominando Rubio come suo sostituto. A Waltz è stato invece assegnato il ruolo di ambasciatore alle Nazioni Unite.

Il ruolo da tuttofare di Rubio nell’amministrazione Trump ha anche suscitato l’ironia del vicepresidente statunitense JD Vance che su X ha scritto: “Penso che potrebbe assumersi qualche altro incarico. Se solo ci fosse un posto vacante per un devoto cattolico”, un riferimento ironico che allude all’inizio delle procedure di nomina del nuovo Papa.

Lo stesso Rubio, ospite di una trasmissione televisiva, ha scherzato su questa osservazione: “Ci abbiamo pensato, ma devi essere un uomo cattolico non sposato. La gente non lo sa. Non devi essere prete, qualsiasi uomo cattolico non sposato può diventare papa – ha affermato -. Ma mi sono sposato e sono felicemente sposato, quindi immagino che mi perderò questa opportunità”.

La popolarità di Rubio all’interno dell’amministrazione Trump ha visto la sua reale ascesa nel momento in cui il Senato, chiamato a confermare le nomine di Trump, ha espresso parere favorevole all’unanimità per il ruolo di Rubio come Segretario di Stato. Tra tutte le nomine del tycoon, la sua è stata quella meno divisiva al Congresso.

Dal mese di febbraio Rubio è stato nominato amministratore facente funzioni dell’USAID, pochi giorni prima che Trump e il patron di Tesla Elon Musk iniziassero a smantellare l’agenzia umanitaria. Successivamente è arrivata la nomina di archivista facente funzioni, dopo che Trump ha licenziato Colleen Shogan per via del ruolo svolto nel recupero di documenti classificati da Mar-a-Lago.

Adesso è arrivata la nomina al Consiglio di Sicurezza Nazionale. “Lo abbiamo visto alla Casa Bianca diverse volte a settimana – ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Bruce -. Il suo rapporto di lavoro stretto con il presidente ed è evidente”.

I quattro ruoli svolti da Rubio nell’amministrazione Trump sono senza precedenti nella storia degli Stati Uniti. L’unico esempio relativamente analogo è quello di Henry Kissinger, che ricoprì contemporaneamente la carica di Segretario di Stato e Consigliere per la Sicurezza Nazionale dal 1973 al 1975.

Secondo la Casa Bianca il consolidamento del potere di Rubio deriva dalla profonda fiducia che Trump ripone in lui, dal suo stretto rapporto con Susie Wiles, capo dello staff di Trump e per il suo ruolo di “falco della politica estera” con un allineamento ideologico su Cina e Iran, questioni su cui Trump è molto attivo dal punto di vista dei dazi e dei colloqui sul nucleare.

E intanto con un accenno alla sua recente visita in Vaticano a Papa Francesco, poche ore prima della sua morte, il tweet di Vance è diventato virale, con i commentatori che hanno soprannominato Rubio come “Papa Marco I” o “Segretario dell’Universo”.