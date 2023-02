Un anno di guerra in Ucraina, Alex Misiats: “Io professore di matematica alla VCU sono grato a Richmond per l’accoglienza”

RICHMOND, Virginia (WWBT) – È passato un anno da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Diverse famiglie sono fuggite dal paese nella speranza di sopravvivere e di trovare una nuova vita. Alcuni ucraini hanno scelto di restare e combattere mentre altri fisicamente non potevano andarsene.

Un professore di matematica alla Virginia Commonwealth University di Richmond, Alex Misiats, viene dall’Ucraina e ha detto che è stato un anno inimmaginabile e che questa guerra va oltre lo scontro che vede il coinvolgimento di soli due paesi: “Tutti sono colpiti dalla guerra in Ucraina – afferma Misiats a Italynews – la guerra non è un conflitto locale tra due paesi dell’Europa orientale, ma è un conflitto tra un mondo libero e un mondo dittatoriale”.

Missili e bombe hanno colpito quartieri, scuole e aziende. Misiats ha detto che tutto ciò purtroppo è diventato parte della quotidianità: “Ogni giorno chiamiamo i nostri genitori e i nostri amici in Ucraina per capire cosa è successo, se sono vivi o no perché le bombe entrano in città. Gli americani stanno facendo un lavoro straordinario aiutando l’Ucraina. Sono stato molto grato, soprattutto nei primi mesi”.