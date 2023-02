Richmond (VA), full immersion nel mondo della street art (VIDEO)

RICHMOND (VA) – Quello che nella capitale della Virginia è iniziato come un modo per riunire la gente si è trasformato nel tempo in una delle più grandi attrazioni. Stiamo parlando dell’arte di strada, caratterizzata dai numerosi murales presenti nella città di Richmond, dal centro alla periferia, fino a coinvolgere anche le zone universitarie.

Non è un caso se l’Huffington Post ha elencato Richmond come una delle 17 città da visitare per la sua arte da strada. Qui, la street art è un’espressione di creatività e commento sociale e un modo di grande impatto per connettere il pubblico con idee importanti.

Quello della street art è un argomento relativamente nuovo a Richmond, tanto che nonostante il fenomeno sia ormai visibile a occhio nudo per chi vive qui, sono ancora poche le documentazioni che trattano il tema. Una di queste è il libro “Murals of Richmond” di Mickael Broth, che attraverso una raccolta di 300 fotografie e 70 interviste racconta il mondo che è stato dipinto nella capitale della Virginia descrivendo proprio l’evoluzione dell’arte da strada nel giro degli ultimi dieci anni.

Per celebrare l’arte di strada annualmente viene organizzato l’ RVA Street Art Festival , che ha celebrato nell’ultima edizione, andata in scena lo scorso settembre, il suo decimo anniversario. La prima edizione del festival si è svolta il 14 aprile 2012 e per l’occasione si sono riuniti una dozzina di artisti che hanno creato una galleria all’aperto lungo il James River Power Plant Building e il Riverfront Canal Walk. L’obiettivo era mostrare il potere creativo dell’arte di strada, ravvivare gli spazi pubblici in tutta la città e attirare persone e turisti nella galleria d’arte all’aperto, oltre a mostrare il Canal Walk e il quartiere di Shockoe.

Di seguito il video dedicato ad alcuni dei murales più caratteristici di Richmond.