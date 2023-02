RICHMOND (VA) – Un brutto incendio si è verificato questa mattina al King’s Supermarket sulla Keswick Avenue, con i vigili del fuoco che dopo essere stati allertati da alcuni dipendenti del supermercato sono intervenuti per spegnere le fiamme, che intanto avevano invaso tutta la parte superiore dell’edificio. Le strade della zona sono state chiuse per consentire ai vigili del fuoco di accedere all’edificio, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.