Richmond (VA), la studentessa Jamaia Scott vince il concorso per la “Giornata Nazionale dei bambini scomparsi”

RICHMOND (VA) – La polizia di stato della Virginia ha consegnato alla studentessa Jamaia Scott della Fairfield Elementary il certificato ufficiale di vincitore del concorso dedicato alla “Giornata nazionale dei bambini scomparsi 2023” della Virginia.

Ospitato dal programma Clearinghouse dei bambini scomparsi della polizia di stato della Virginia, il concorso crea un’opportunità per promuovere la sicurezza. Il tema di quest’anno era “Riportare a casa i nostri bambini scomparsi”.

Lo scorso giovedì Jamaia è stata ufficialmente nominata vincitrice di quest’anno. Ogni stato ha ospitato il proprio concorso per presentare l’opera vincente all’Ufficio per la giustizia minorile e la prevenzione della delinquenza e avere la possibilità di competere nel concorso nazionale.

In qualità di vincitrice del concorso del National Missing Children’s Day 2023 della Virginia, Jamaia andrà a Washington DC, per rappresentare la Virginia a livello nazionale, mentre il vincitore del concorso nazionale sarà di ispirazione per l’anno successivo.