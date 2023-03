Richmond (VA), in 150 al consiglio comunale per protestare contro i prezzi troppo alti degli alloggi

RICHMOND (VA) – Più di 150 persone si sono presentate ieri sera al municipio in occasione della riunione del consiglio comunale, chiedendo dei provvedimenti immediati sul tema legato ai prezzi troppo alti degli alloggi. I leader religiosi del gruppo Richmonders Involved to Strengthen our Communities (RISC) si sono presentati davanti al consiglio comunale chiedendo che i soldi fossero finalmente stanziati dal budget dello scorso anno per alloggi più convenienti.

Un membro del gruppo ha dichiarato che il consiglio ha da tempo approvato un’ordinanza che istituisce un flusso dedicato di finanziamenti per l’Affordable Housing Trust Fund. Secondo il gruppo religioso già dallo scorso autunno l’amministrazione non ha ancora messo in pratica l’ordinanza emanata. I membri del RISC hanno anche chiesto al consiglio di distribuire 300 dollari dal budget comunale di quest’anno da investire nelle riparazioni delle abitazioni, in modo da alleviare i disagi che alcuni residenti della città stanno vivendo.

“Non c’è nemmeno l’aria condizionata o il riscaldamento a casa mia, quindi quando fa freddo i miei figli molto spesso si ammalano”, ha detto un relatore al consiglio. Il RISC sostiene che già dall’anno scorso era stato chiesto al consiglio di mettere da parte delle risorse per aiutare quei residenti che vivono in quelle che dicono essere condizioni disumane.