Trasportava trecento pillole di fentanyl dal Kentucky alla Virginia: Uomo condannato a 18 anni di carcere

RICHMOND (VA) – Un uomo di Boston è stato condannato a scontare diciotto anni di carcere per aver trasportato e venduto trecento pillole di fentanyl nella contea di Lee, in Virginia. Si tratta di Nickolaus Thompson.

Secondo l’avvocato H. Fuller Cridlin del Commonwealth della contea di Lee , Thompson una volta compiuto il trasporto avrebbe venduto le pillole con un ricavato di 4500 dollari. Secondo i documenti del tribunale la data del reato corrisponde al 27 gennaio 2023. “La condanna inflitta oggi dalla Corte, diciotto anni da scontare, riflette i maggiori danni e rischi associati alla distribuzione di fentanyl – afferma Cridlin – Anche una quantità molto piccola di fentanil può essere mortale, non solo per gli utenti, ma anche per le forze dell’ordine che la incontrano. Dobbiamo, e lo faremo, continuare a cercare lunghi periodi di incarcerazione per i responsabili dell’introduzione di grandi quantità di fentanil nella nostra comunità”.

Cridlin ha infine ringraziato l’ufficio dello sceriffo della contea di Lee, la polizia di stato della Virginia e la task force antidroga della Virginia sudoccidentale per i loro contributi al caso di Thompson: “Grazie agli sforzi delle forze dell’ordine in questo caso, circa 300 pillole pressate con fentanil sono state rimosse dalla circolazione nella contea di Lee, ognuna delle quali avrebbe potuto causare un’overdose mortale. Sono grato di lavorare ogni giorno con un team così dedicato di funzionari, agenti e pubblici ministeri e desidero elogiare tutti coloro che hanno contribuito in qualche modo a raggiungere questo risultato”.