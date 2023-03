Richmond, identificato l’uomo ucciso in una sparatoria sulla Walmsley Boulevard

RICHMOND (VA) – L’uomo ucciso in una sparatoria nell’area di Walmsley è stato ora identificato dal dipartimento di polizia di Richmond. Poco dopo le 16:15 di sabato 18 marzo, gli agenti sono stati chiamati al blocco 3400 di Walmsley Boulevard per una sparatoria. Al loro arrivo hanno trovato un uomo – ora identificato come il 23enne Elijah Johnson di Richmond – con una ferita da arma da fuoco. Successivamente è stato portato in un vicino ospedale dove è deceduto.

Non è la prima volta che si verifica una sparatoria mortale in questa zona. Esattamente un anno fa, una vittima identificata come Tremawn Carrington, 20 anni, è stata uccisa nello stesso isolato di Walmsley Boulevard il 18 marzo 2022.