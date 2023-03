Richmond (VA), tutto pronto per campionato internazionale di lancio dell’ascia

RICHMOND, Virginia (WRIC) – Il campionato internazionale di lancio dell’ascia (IATC) si terrà a Richmond domenica 26 marzo alle ore 9 allo Shield N Sheath, situato al 1511 di Altamont Ave nel quartiere Scott’s Addition. per decidere quali concorrenti potranno staccare il pass per il campionato mondiale di Toronto entro la fine dell’anno. Degli otto lanciatori di ascia che si sono qualificati per questa competizione, il vincitore riceverà il titolo di Campione IATC della Virginia centrale.

I primi due classificati a Richmond potranno competere a Toronto per i campionati mondiali di lancio dell’ascia nel weekend del 9 giugno e del 10 giugno.“Il lancio dell’ascia ha preso d’assalto Richmond negli ultimi anni – si legge in un comunicato di Shield N Sheath – Le sedi di lancio dell’ascia stanno diventando sempre più popolari in tutto il paese, anche qui a Richmond”.

Per ulteriori informazioni sul programma visitare il sito Web IATC .