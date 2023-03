Usa, le prime due uova di falco dell’anno riprese dalla Richmond Falcon Cam

RICHMOND (VA) – Dopo tre settimane che la Richmond Falcon Cam ha ricominciato a trasmettere la diretta streaming gli spettatori hanno avuto una sorpresa: Il falco ha deposto le sue due prime uova dell’anno.

La Richmond Falcon Cam è una telecamera in live streaming gestita dal Virginia Department of Wildlife Resources (DWR) che tiene d’occhio un nido di falco che si trova al 21° piano dell’edificio Riverfront Plaza nel centro di Richmond. La telecamera segue una coppia di falchi che sorvegliano il loro nido e allevano i loro pulcini durante la primavera e l’estate. Quest’anno, la stessa coppia catturata dalla telecamera del 2022 è tornata nel nido per un’altra stagione di nidificazione.

Il primo uovo di falco del 2023 è stato deposto durante la notte tra domenica 19 marzo e lunedì 20 marzo e dopo 48 ore è stato deposto il secondo uovo. Secondo il Virginia Department of Wildlife Resources questo comportamento di deposizione delle uova è tipico dei falchi, che di solito depongono le uova a intervalli da 48 a 72 ore.

La principale differenza dall’anno scorso è che le uova di quest’anno sono arrivate con due giorni di anticipo rispetto al 2022. Il Dipartimento sta già aspettando la deposizione di un terzo uovo, che dovrebbe avvenire tra la mattina di venerdì 24 marzo e mezzogiorno di sabato 25 marzo.

Per guardare la Falcon Cam dal vivo sul sito web del Virginia Department of Wildlife Resources clicca qui .