La storia della Virginia tra spazio e progresso al Museum of History and Culture (VIDEO)

RICHMOND (VA) – Il Virginia Museum of History and Culture è stato fondato nel 1831 e conserva le principali testimonianze legate alla storia della Virginia.

Al suo interno troviamo i modelli originali delle carrozze utilizzate nella seconda metà del 1800, fino ad arrivare ai primi treni elettrici che hanno visto la luce in Virginia. Nella stessa sala sono presenti anche le armi utilizzate durante la guerra civile americana, insieme alle raffigurazioni delle personalità che hanno avuto più incidenza nel corso dei secoli.

Gran parte del museo è dedicata alle imprese nello spazio e racconta in ordine cronologico i risultati storici degli Stati Uniti in un periodo di costante competizione con l’Unione Sovietica attraverso gli oggetti e gli artefatti provenienti dagli americani dell’Us Space & Rocket Center. Un viaggio attraverso l’esplorazione delle politiche sociali che hanno spinto queste due nazioni a condurre i primi uomini sulla luna. Il missile di Giove, il primo satellite americano e l’Apollo Space Suit sono solo alcuni esempi.

Ricordare il passato per non dimenticare da dove si viene e portare avanti la storia è un messaggio che rimane abbastanza impresso per chi entra ed esce da questo museo.