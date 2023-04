Nel mese di marzo sequestrati oltre 74mila grammi di droga nella Virginia del Nord

Per tutto il mese di marzo, il dipartimento di polizia della contea di Fairfax avrebbe sequestrato oltre 74mila grammi di droga. Secondo un comunicato del dipartimento , gli investigatori dell’Organized Crime & Narcotics Bureau hanno anche sequestrato oltre 1450 pillole di fentanyl e altri oppiacei.

Le foto fornite dal dipartimento mostrano anche accessori per la droga e un’arma da fuoco. Sempre secondo la polizia della contea di Fairfax i dati sugli arresti non sono ancora disponibili per via dei numerosi sequestri effettuati, anche perché in alcuni casi le indagini sono ancora in corso.