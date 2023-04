Richmond (VA), lo spettacolo “Hamilton” torna all’Altria Theatre: Date, orari e parcheggi

RICHMOND (VA) – Il musical vincitore del premio Pulitzer “Hamilton” torna all’Altria Theatre di Richmond per due settimane e gli spettatori sono invitati a pianificare in anticipo la loro partecipazione per via dei parcheggi limitati.

Da oggi fino a domenica 23 aprile è previsto traffico intenso su tutti i percorsi vicino all’Altria Theatre. Per coloro che intendono vedere lo spettacolo “Hamilton” è consigliabile utilizzare servizi come Uber, Lyft o altri servizi di taxi per evitare la congestione del traffico. Gli spettatori devono inoltre arrivare a teatro da 45 minuti a 1 ora prima dell’orario dello spettacolo per evitare ritardi.

I conducenti che desiderano parcheggiare vicino all’Altria Theatre durante questo periodo dovrebbero arrivare presto per individuare il parcheggio in strada o utilizzare uno dei due parcheggi situati a West Main Street o West Cary Street. I residenti devono inoltre tenere presente che il parcheggio sarà estremamente limitato durante lo spettacolo delle 13 di giovedì 20 aprile perché è un orario in cui sono in corso le lezioni della Virginia Commonwealth University.

Coloro che invece non andranno a vedere lo spettacolo sono comunque invitati a trovare percorsi alternativi per evitare di rimanere bloccati nella zona durante queste due settimane.

Di seguito giorni e orari dello spettacolo