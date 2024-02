Richmond, incidente tra l’Interstate 64 East e Broad Street: due feriti in ospedale

RICHMOND (VA) – Due persone sono rimaste ferite dopo un brutto incidente con un rimorchio avvenuto nella giornata di oggi intorno alle 12. Il sinistro si è verificato all’uscita tra l’Interstate 64 East e Broad Street, nella zona di Short Pump.

Il dipartimento di polizia ha dichiarato che le corsie in direzione est di Broad Street sono attualmente chiuse. Secondo la polizia, la chiusura dovrebbe durare per un lungo periodo di tempo, poiché è in corso la pulizia dei materiali pericolosi. Due persone sono state portate in un vicino ospedale con ferite gravi, ma non in pericolo di vita.