Sparatoria nella notte a Richmond, un morto e un ferito: la Polizia indaga

Intorno alle 3:22 di domenica 18 febbraio si è verificata una sparatoria che ha provocato la morte di un uomo all’incrocio di Madison Street. L’incidente si sarebbe verificato a seguito di una discussione accesa.

Jeff Bell, residente a Richmond, vive in una zona vicina al luogo in cui si è verificato l’episodio e ha confermato di aver sentito il rumore degli spari: “Intorno alle tre di notte ho sentito diversi spari e quando mi sono svegliato intorno alle 6 fuori da casa mia c’erano le auto della polizia che bloccavano le strade e non lasciavano passare nessuno”

Quando gli agenti sono arrivati ​​sul posto, hanno trovato un uomo con una ferita da arma da fuoco che è stato dichiarato morto sul posto. Un’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio, riportando anch’essa delle ferite, ma dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta anche la polizia della Virginia Commonwealth University, che attraverso un comunicato ha confermato che la sparatoria è avvenuta in un club privato nella zona di West Broad Street. Al momento il nome del club non è stato rilasciato dalla polizia.

Il dipartimento di Polizia sta continuando ad indagare sull’episodio per risalire al responsabile della sparatoria.