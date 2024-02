Richmond, la storia del birrificio “Stone Brewing” (VIDEO)

RICHMOND (VA) – Il birrificio “Stone Brewing” di Richmond è stato fondato nel 1996 da Greg Koch e Steve Wagner e l’idea di renderlo anche un locale si è rivelata subito un successo. La missione dei due fondatori era quella di creare delle birre straordinarie e saporite per fornire una scelta alternativa a coloro che erano insoddisfatti delle birre industrializzate che dominavano il mercato in quel momento.

Steve e Greg erano fiduciosi al momento della creazione del birrificio, ma non immaginavano neanche lontanamente il contributo che avrebbero dato alla capitale della Virginia, che oggi vanta il maggior numero di birrifici in tutti gli Stati Uniti.

La tradizione della birra in America

Tutti gli anni in America il 7 aprile si celebra il National Beer Day per l’entrata in vigore della legislazione firmata nel 1933 dall’allora presidente Franklin D.Roosvelt. Una legge che consentiva alle birre di contenere fino al 3,2% di gradazione alcolica rispetto al limite dello 0,5% in vigore precedentemente.

Dopo aver firmato la legislazione, Roosvelt pronunciò una frase destinata a rimanere nella storia degli States, dicendo che “questo sarebbe stato un buon momento per una birra”.