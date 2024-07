Usa 2024, Biden positivo al Covid valuta i suggerimenti di ritiro: attesa per il discorso di Trump a Milwaukee

RICHMOND (VA) – Mentre il neo candidato alla vicepresidenza repubblicana JD Vance ha fatto il suo discorso in occasione del terzo giorno della convention di Milwaukee, il presidente Joe Biden è stato costretto ad un ritiro anticipato da Las Vegas, dove era impegnato per un appuntamento elettorale, per fare rientro nella sua residenza estiva di Rehoboth Beach. Il motivo è legato alla sua positività al Covid.

In un comunicato la Casa Bianca ha assicurato che il presidente “continuerà a svolgere il suo lavoro a distanza”. Si tratta di un contagio che si verifica in un periodo in cui Biden, secondo la stampa statunitense, si starebbe mostrando più incline ad ascoltare coloro che gli suggeriscono di fare un passo indietro in merito alla sua candidatura. Opzione che lo avrebbe condotto a chiedere al suo entourage maggiori informazioni sulla possibilità di una vittoria alle elezioni della sua vicepresidente Kamala Harris.

Nei giorni successivi al disastroso dibattito del 27 giugno con il candidato repubblicano Donald Trump, il presidente Biden aveva in ogni modo accantonato pubblicamente l’ipotesi di un suo eventuale ritiro, ma l’aumento degli esponenti, anche democratici, del Congresso che sostengono il contrario avrebbero portato il presidente a considerare in modo più approfondito la questione.

Sempre secondo la stampa americana, nelle ultime ore alla lunga lista di coloro che sono a favore di un ritiro di Biden si sarebbero aggiunti Hakeem Jeffries e Charles E. Schumer, rispettivamente capigruppo alla Camera e al Senato statunitense. I due leader nel corso di incontri separati con il presidente, hanno esposto le loro preoccupazioni in vista delle elezioni presidenziali, sottolineando che in caso di sconfitta i repubblicani potrebbero conquistare la maggioranza sia alla Camera che al Senato, avendo così maggiori possibilità di fare avanzare i loro provvedimenti legislativi.

Proprio quest’ultimo punto sarebbe l’aspetto per cui Biden potrebbe essere più propenso rispetto a questi ultimi giorni a valutare l’ipotesi di un ritiro. Ciò che risulta certo è che durante l’isolamento il presidente avrà modo di riflettere ulteriormente, oltre che confrontarsi anche con la famiglia sulle scelte future.

Intanto il terzo giorno della convention repubblicana è stato caratterizzato dal discorso del senatore dell’Ohio JD Vance, scelto da Trump come candidato vicepresidente per le prossime elezioni presidenziali. Nell’intervento di ieri Vance è partito dal suo percorso personale, facendo riferimento ad un passato di povertà e descrivendo la sua vita come il massimo esempio del sogno americano.

Dopo questa introduzione Vance è passato ai temi principali di questa campagna elettorale, seguendo la stessa linea politica di Trump in merito a migranti, Paesi alleati e lavoratori. Oggi, in occasione dell’ultimo giorno della convention c’è grande attesa per il discorso conclusivo di Donald Trump, a cui seguirà l’ufficialità della nomination da parte del partito.

Intanto proseguono le indagini sull’attentato dello scorso sabato all’ex presidente repubblicano durante il comizio in Pennsylvania. Lo speaker della Camera a maggioranza repubblicana Mike Johnson ha creato una “task force speciale” per indagini più approfondite. Il presidente di una commissione della Camera ha convocato per lunedì 22 luglio Kimberly Cheatle, direttrice del corpo che si occupa della sicurezza dei presidenti e dei candidati alla Casa Bianca per riferire quanto accaduto il giorno dell’attentato.