Usa 2024, Biden si ritira dalla corsa: “Pieno sostegno a Kamala Harris”

RICHMOND (VA) – Il presidente Joe Biden ha ritirato domenica la sua candidatura alla Casa Bianca per Usa 2024, ponendo fine alla corsa per la rielezione in seguito a un dibattito disastroso con Donald Trump, che aveva sollevato dubbi sulla sua idoneità alla carica a distanza di quattro mesi dalle elezioni presidenziali.

La decisione è stata presa dopo le crescenti pressioni degli alleati democratici di Biden affinché si facesse da parte in seguito al dibattito del 27 giugno, durante il quale l’81enne presidente si è mostrato inesperto, dando risposte insensate e non riuscendo a denunciare le numerose falsità dell’ex presidente.

Il presidente ha dato l’annuncio sui social attraverso il suo profilo X, designando la vicepresidente Kamala Harris come prima candidata per i democratici: “Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina e di concentrare tutte le mie energie sui miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. La mia primissima decisione come nominata del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mio vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinché Kamala sia il candidato del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”.

A pochi minuti dall’annuncio di Biden il candidato repubblicano Donald Trump, contattato dalla Cnn, lo ha definito ancora una volta come “il peggior presidente della storia”. Il magnate inoltre ha ribadito che battere Kamala Harris alle prossime elezioni “sarà ancora più facile”. Nella newsletter della sua campagna social Trump sostiene chd Biden “si è dimesso in completa disgrazia. Ha lasciato la corsa in completa disgrazia. L’establishment di Washington, i media che odiano l’America e il corrotto ‘deep State’ hanno fatto tutto il possibile per proteggere Biden, ma il vostro sostegno lo ha semplicemente messo fuori gara! Adesso avanti a tutta velocità! Il disonesto Joe Biden non era idoneo a candidarsi alla presidenza, e certamente non è idoneo a servire – e non lo è mai stato! Ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie, notizie false e senza lasciare il suo seminterrato. Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era”: