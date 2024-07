Bagno di folla in Michigan per Trump: “Sono qui con voi per la grazia di dio onnipotente”

GRAND RAPIDS (Michigan) – Ad una settimana esatta dall’attentato in Pennsylvania, l’ex presidente Donald Trump ha deciso di tenere un altro comizio alla Van Andel Arena di Grand Rapids, in Michigan. La nomina di J.D. Vance come candidato repubblicano alla vicepresidenza, arrivata a ridosso della convention repubblicana di questa settimana, è la grande novità di questo comizio, che dopo Milwaukee rappresenta la prima uscita congiunta di Trump insieme al senatore dell’Ohio in un evento elettorale.

Le misure di sicurezza sono triplicate rispetto ai comizi precedenti, basti pensare che la città è blindata già dall’inizio di questa settimana. Numerosi sostenitori si sono presentati all’evento con l’orecchio destro fasciato per dare un messaggio di sostegno al candidato repubblicano. In questo nuovo appuntamento il coro più diffuso è “fight fight!!”, le stesse parole pronunciate da Trump a pochi minuti dalla sparatoria mentre gli uomini del Secret Service lo portavano via dal palco di Butler. A questo nuovo slogan seguono ovviamente quelli più datati e conosciuti: “Make America Great Again”, “Usa Usa!!”, “Never Surrender” e “Joe Biden you’re fired!”.

La Van Andel Arena, utilizzata di solito per ospitare partite di hockey sul ghiaccio, si è trasformata in un altro palcoscenico d’onore per Trump e Vance. Dopo l’attentato della scorsa settimana è stata fatta la scelta di ospitare i comizi del magnate in spazi chiusi per un periodo indefinito di tempo, in modo da avere un maggior controllo sull’area circostante al palco.

J.D. Vance è salito sul palco sulle note di “America First” di Merle Haggard con un’ora e mezza di anticipo rispetto a Trump: “Grazie mille a tutti, è meraviglioso essere qui con tutti voi – ha esordito Vance -. Devo dire che questo è un pubblico semplicemente incredibile. Trovo difficile da credere che una settimana fa un assassino ha cercato di togliere la vita a Donald Trump, ma ora abbiamo radunato una folla nel Michigan per accoglierlo di nuovo durante la campagna elettorale”.

Successivamente Vance si è concentrato sulla sicurezza del Paese e sui progetti per i prossimi quattro anni: “Il presidente Trump vuole rendere le nostre strade sufficientemente sicure per consentire la tutela dei nostri figli. Vuole rendere la nostra economia abbastanza forte per permetterci di avviare un’impresa o iniziare un altro lavoro, dove avere una seconda possibilità non è qualcosa che accade solo ai fortunati o a pochi privilegiati ma succede a tutti coloro che lavorano duro e rispettano le regole – prosegue Vance -. Il presidente Trump, in altre parole, vuole costruire un Paese che funzioni effettivamente per i suoi cittadini. Lo ha fatto con successo per quattro anni”. Vance ha parlato per 13 minuti e dopo aver raccontato nuovamente sua storia personale e aver preso di mira la vicepresidente Kamala Harris, ha lasciato il palco con il sostegno schiacciante della folla, un’impresa non facile in Michigan per un uomo dell’Ohio.