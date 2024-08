Usa 2024, si riduce il vantaggio di Trump nei sondaggi: raccolta fondi da record per Harris

Dal ritiro del presidente Joe Biden la campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi sta assumendo una nuova piega in cui non mancano le insidie per il candidato repubblicano Donald Trump, che fino a qualche giorno fa era sicuro di avere la vittoria in tasca.

Da quando Biden ha annunciato il suo ritiro lo scorso 20 luglio, dando l’endorsement alla vicepresidente Kamala Harris, la campagna democratica ha raccolto donazioni da oltre 200 milioni di dollari, sfruttando l’effetto novità nel partito. Una cifra nettamente superiore rispetto al magnate, che lo scorso mese ha messo insieme 139 milioni.

Ulteriore elemento di preoccupazione per Trump sono i sondaggi. Secondo una analisi del Washington Post le statistiche giocano ancora a favore del tycoon, ma il suo gap dalla nuova rivale si sta riducendo sempre di più, in particolare per quanto riguarda i cosiddetti “swing states”, ovvero gli “Stati in bilico” che in chiave elezioni giocano sempre un ruolo decisivo (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada).

Per Trump emergono inoltre ulteriori elementi di novità nella condanna subita nel processo a New York, con i giudici che hanno confermato le restrizioni al magnate in merito ai commenti sui social legati al verdetto di colpevolezza emanato dai 12 giurati. La sentenza sul tipo di condanna da infliggere a Trump è prevista a settembre.

Intanto cresce l’attesa per il voto virtuale dei delegati democratici con cui Kamala Harris sarà ufficialmente eletta candidata ufficiale alle prossime elezioni per il partito democratico. La votazione si concluderà lunedì. C’è fermento tra i democratici anche per sapere chi sarà il candidato alla vicepresidenza. Harris dovrebbe rendere noto il nome entro la prossima settimana e come accade spesso in questi casi non si escludono sorprese.