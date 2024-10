Usa 2024, Trump vittima della sua stessa retorica sull’età avanzata: dallo stato di salute all’economia

RICHMOND (VA) – A 20 giorni dalle elezioni l’ex presidente Donald Trump diventa vittima di una retorica sull’età che lui stesso aveva utilizzato per punzecchiare il presidente Joe Biden. La campagna della vicepresidente Kamala Harris ha avanzato dei dubbi sullo stato di salute fisica e mentale del tycoon, che ha replicato con un post su X in cui descrive la candidata democratica come “lenta a letargica nel rispondere anche alle domande più facili”, anche se coloro che hanno avuto modo di seguire il dibattito televisivo dello scorso 10 settembre hanno potuto constatare esattamente il contrario.

Secondo una analisi della Cnn, l’ex presidente sta pagando care le insinuazioni fatte su Joe Biden nei mesi scorsi quando quest’ultimo era ancora candidato. La differenza di età tra Biden e Trump è solo di tre anni (il primo ha 81 anni, il secondo 78) e adesso il tycoon si ritrova ad affrontare una situazione in cui deve fronteggiare Kamala Harris (60 anni), molto più giovane di lui. Quello dello stato di salute non è l’unico tema caldo trattato in questi giorni dai media americani, che hanno anche fatto notare come sia Trump che il candidato vice JD Vance non abbiano reso pubbliche le loro dichiarazioni dei redditi. Di solito si tratta di una prassi per i candidati alla Casa Bianca. Una mancanza di trasparenza che tuttavia non sembrerebbe importare molto agli elettori americani rispetto agli anni passati.

Trump in questi giorni sta ricevendo numerose critiche anche dal punto di vista economico, in particolare per una analisi del Wall Street Journal, che ha realizzato un sondaggio con 50 economisti in cui è uscito fuori che il 68% sostiene che nel caso in cui i programmi di Trump venissero attuati faranno salire l’inflazione. Intanto proseguono le indiscrezioni in merito all’ultimo tentativo di omicidio ai danni del magnate, dove sorgono dubbi in merito alle intenzioni di Vem Miller, 49 anni, che in un’intervista rilasciata alla Fox ha detto di essere un grande fan di Trump, dichiarandosi innocente nonostante abbia tentato di entrare armato e con un accredito falso da giornalista al comizio: “Viaggio sempre con le mie armi da fuoco nel retro del mio furgone, ma non ho mai sparato con una pistola in vita mia”.