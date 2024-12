Usa, per Trump gli Stati Uniti saranno “il paradiso delle criptovalute” 

RICHMOND (VA) – La vittoria di Donald Trump alle elezioni dello scorso 5 novembre inizia ad avere i primi risvolti sul fronte economico attraverso una notizia che giunge dall’Asia in merito al Bitcoin che per la prima volta ha superato i 100mila dollari. Nel corso dell’intera campagna elettorale il presidente eletto ha più volte ribadito la volontà di voler rendere gli Stati Uniti “il paradiso delle criptovalute”.

Una delle prime mosse in questo senso è stata quella di mettere Paul Atkins, grande sostenitore delle criptovalute, alla guida della Securities and Exchange Commission, equivalente della Consob in Italia. Con questa mossa il tycoon punta ad alleggerire il rigido regolamento attualmente in vigore su questo tema.

Ulteriore tema che continua a tenere banco in questa fase di transizione è quello delle ultime nomine annunciate da Trump in queste ore. Su tutte fa discutere quella di Peter Navarro come consigliere commerciale, una figura controversa del primo mandato del tycoon, che dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 ha scelto di andare in prigione pur di non presentare la sua deposizione contro Trump.

Altra nomina sotto la lente di ingrandimento dei media americani è quella del veterano di guerra Pete Hegseth come segretario alla Difesa, accusato più volte di violenze sessuali e abuso di alcolici. Proprio in virtù di queste ultime polemiche il magnate starebbe valutando una sostituzione con il governatore della Florida Ron DeSantis.

Le ultime nomine di Trump vedono inoltre Kelly Loeffler, ex senatrice della Georgia, alla guida della Small Business Administration. Nel corso dell’ultima campagna elettorale, Loeffler ha donato quasi 4 milioni di dollari ai repubblicani, di cui circa 2,5 milioni di dollari al presidente eletto. Inoltre Frank Bisignano, attuale presidente del colosso informatico Fiserv, è stato nominato capo della Social Security Administration. Lo stesso Trump lo ha descritto sul suo social Truth come “un leader aziendale, con un’enorme esperienza nella trasformazione di grandi aziende”.

Monica Elizabeth Crowley è stata invece nominata “ambasciatrice, sotto-segretaria di Stato e capo del Protocollo Usa”. A lei spetterà il ruolo di organizzare per il governo tutti i principali eventi ospitati negli Stati Uniti, tra cui il 250° anniversario della nascita dell’Unione nel 2026, la Coppa del Mondo nello stesso anno e i Giochi di Los Angeles nel 2028.

Tra le altre nomine risultano l’astronauta Jared Taylor Isaacman a capo della Nasa, Paul Driscoll come segretario dell’esercito; Adam Boehler, negoziatore degli Accordi di Abramo nel 2020, come inviato speciale per gli ostaggi. Michael Whatley è stato invece riconfermato alla guida del Comitato nazionale repubblicano. Sul fronte giudiziario le ultime notizie riguardano invece una nota in cui il presidente eletto Donald Trump ha espressamente richiesto a un tribunale l’archiviazione del procedimento penale a suo carico in merito al tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 in Georgia. Secondo quanto si legge nel documento il tycoon e il suo avvocato ritengono che la Corte d’appello dello Stato della Georgia non dispone della giurisdizione per “intraprendere qualsiasi ulteriore processo penale” contro il “presidente entrante”.