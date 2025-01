A Washington i preparativi per l’insediamento di Trump

Allo stato attuale le autorità hanno lasciato gran parte della National Mall aperta al pubblico. Un atteggiamento completamente diverso rispetto a quattro anni fa, quando in occasione dell’insediamento del presidente Joe Biden e in seguito alle violenze del 6 gennaio l’intera area che circondava il Campidoglio degli Stati Uniti era una fortezza. Come di consueto anche quest’anno ci saranno intensi dispiegamenti di servizi segreti, con le varie recinzioni che sono già state installate in tutta l’area che circonda Capitol Hill, ma per il momento le autorità sostengono che quella dei prossimi giorni sarà una transizione pacifica.

Le previsioni segnano una svolta positiva anche per i leader distrettuali attualmente impegnati a ripristinare il loro rapporto con Trump, che ha espresso disprezzo per l’attività di protesta nel distretto. Nel corso dell’ultima campagna elettorale il magnate aveva descritto la capitale degli Stati Uniti come “un incubo di omicidi e crimini”. I funzionari locali hanno cercato di rafforzare il concetto secondo cui l’inaugurazione di Trump sarà un grande momento di visibilità mondiale per Washington, anche se in parte in molti non hanno ancora deciso definitivamente se saranno alla cerimonia che segnerà l’inizio del secondo mandato di Trump.

Qualche giorno fa Trump aveva espresso il suo malumore per la presenza delle bandiere a mezz’asta anche nel giorno dell’inaugurazione. La decisione era stata comunicata dal presidente uscente Joe Biden per onorare il defunto ex presidente Jimmy Carter. In vista dell’inaugurazione si prevede che, come di consueto, la folla riempirà l’intera area che separa il Campidoglio dal Lincoln Memorial, passando per il Washington Monument e attraversando tutta la National Mall.

I funzionari della città e delle forze dell’ordine non hanno specificato quante persone saranno a Washington per quella giornata, ed è improbabile che ci sarà mai un conteggio definitivo. In un disegno di legge sugli stanziamenti del 1997, il Congresso ha vietato al Park Service di spendere le proprie risorse economiche per contare le persone nell’ambito delle grandi manifestazioni. Una pratica parecchio controversa che ha portato alle critiche da parte degli organizzatori di eventi che hanno sostenuto