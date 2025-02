Richmond, centinaia di manifestanti in strada per dire “no al fascismo e alla tirannia” di Trump (VIDEO)

RICHMOND (VA) – In occasione del Presidents’ Day in tutti i 50 Stati dell’America si sono svolte delle intense manifestazioni di protesta contro l’amministrazione Trump in merito ai recenti ordini esecutivi firmati dal presidente, giudicati dai manifestanti come operazioni di “fascismo e tirannia”.

A Richmond, in Virginia, centinaia di persone si sono radunate nei pressi di Capitol Square per manifestare dissenso in merito al famoso “Progetto 2025”, iniziativa considerata da diversi progressisti come una tabella di marcia per i cambiamenti politici conservatori dei prossimi anni.

Il movimento 50501 ha organizzato manifestazioni di massa in tutto il Paese e in occasione della festività statunitense studenti, attivisti e persino rappresentanti statali si sono radunati per mettere in discussione tutte le decisioni di Trump a poco meno di un mese dall’inizio del suo mandato.

Di seguito il servizio video dedicato alla manifestazione che si è svolta a Richmond.