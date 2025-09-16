Donald Trump in visita ufficiale nel Regno Unito: due giorni tra cerimonie, incontri e diplomazia a Windsor e Chequers

WASHINGTON DC – Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca questa mattina, martedì 16 settembre 2025, intorno alle 8:30 (ora di Washington), diretto a Londra per una visita ufficiale di due giorni nel Regno Unito. Il Presidente è accompagnato dalla First Lady. L’arrivo nella capitale britannica è previsto per le 20:50 ora locale.

Una visita cruciale per i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito

Il viaggio del Presidente Trump rappresenta un momento chiave nelle relazioni transatlantiche, con una fitta agenda che include eventi cerimoniali, colloqui istituzionali e incontri economici. Le tappe principali si svolgeranno tra il Castello di Windsor e la Tenuta di Chequers, residenza ufficiale del Primo Ministro britannico Keir Starmer.

Mercoledì 17 settembre: cerimonie e banchetto di Stato con la Famiglia Reale

Mercoledì 17 settembre, il Presidente e la First Lady saranno accolti ufficialmente alle 8:30 BST con una cerimonia di benvenuto al Castello di Windsor. Seguirà un pranzo privato con i membri della Famiglia Reale, cui parteciperanno anche Re Carlo III e la Regina Camilla.

Nel primo pomeriggio, Trump visiterà la Cappella di San Giorgio, dove deporrà una reliquia commemorativa presso la tomba della Regina Elisabetta II, in un momento simbolico e solenne.

Alle 16:25, il Presidente parteciperà allo spettacolo militare tradizionale del “Beating Retreat”, mentre la giornata si concluderà con il banchetto di Stato, in programma alle 20:30, seguito da un evento riservato a porte chiuse.

Giovedì 18 settembre: vertice con Starmer e focus sul business

Giovedì 18 settembre, alle 10:00, è previsto il saluto ufficiale al Re e alla Regina prima della partenza del Presidente per Chequers Estate, dove si svolgeranno i principali incontri politici della visita.

Alle 11:15, Trump terrà un bilaterale con il Primo Ministro Keir Starmer, seguito da un ricevimento con leader aziendali britannici alle 12:45, finalizzato a rafforzare i legami economici tra i due Paesi. Alle 14:20, i due leader terranno una conferenza stampa congiunta.

Rientro negli Stati Uniti previsto in serata

La visita ufficiale si concluderà nel tardo pomeriggio. Il decollo da Londra è previsto per le ore 17:05 (ora locale), con arrivo alla Casa Bianca atteso alle 20:10 (ora di Washington).