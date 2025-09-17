TikTok negli Stati Uniti: Oracle guida la nuova era della piattaforma tra sicurezza e geopolitica

WASHINGTON DC – Una nuova pagina si apre per TikTok negli Stati Uniti. Un consorzio di investitori statunitensi, guidato da Oracle, Silver Lake e Andreessen Horowitz, si appresta a controllare l’80% delle operazioni della piattaforma sul mercato americano. La decisione prevede la costituzione di una nuova società con sede negli Stati Uniti, in cui gli investitori locali detengono la maggioranza, mentre ByteDance e gli altri soci cinesi manterranno una quota minoritaria. Il consiglio di amministrazione sarà composto prevalentemente da membri statunitensi, con almeno un rappresentante scelto direttamente dal governo federale.

Questa svolta arriva dopo anni di contese politiche e preoccupazioni per la sicurezza dei dati, che avevano messo TikTok al centro di dibattiti sulla sovranità digitale e sul controllo delle informazioni sensibili degli utenti americani.

Una nuova app per il mercato americano

In base all’accordo, TikTok lancerà una versione dedicata agli utenti statunitensi, con un algoritmo separato e un sistema di gestione dei dati completamente indipendente. Gli utenti dovranno migrare alla nuova piattaforma, che sarà ospitata sui server Oracle in Texas, garantendo così un controllo completo sul flusso dei dati. Questa strategia nasce con l’obiettivo di rispondere alle preoccupazioni di sicurezza nazionale e di prevenire possibili interferenze esterne nell’ecosistema digitale americano.

Reazioni internazionali e dialogo diplomatico

Il governo cinese ha definito l’accordo come una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, sottolineando i principi di rispetto e cooperazione. Tuttavia, Pechino ha precisato che continuerà a monitorare attentamente gli aspetti legati al trasferimento tecnologico e alle licenze di proprietà intellettuale. Un incontro telefonico tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping è previsto nei prossimi giorni per confermare i dettagli dell’intesa e stabilire le linee guida definitive.

Opportunità economiche per Oracle

Per Oracle, questa operazione rappresenta una grande opportunità strategica. Il controllo dei dati di TikTok negli Stati Uniti potrebbe generare flussi di cassa annuali tra 480 e 800 milioni di dollari, rafforzando i progetti di espansione dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale e dei servizi cloud. Pur affrontando un previsto flusso di cassa negativo di 16 miliardi di dollari quest’anno, la partnership con TikTok offre a Oracle una possibilità di consolidare la propria posizione finanziaria e tecnologica nel mercato digitale.

Il ruolo della politica americana

Il presidente Trump ha emesso un ordine esecutivo che rinvia l’applicazione di una legge del 2024, che obbliga ByteDance a cedere le operazioni statunitensi, fino al 16 dicembre 2025. Questo rinvio concede tempo prezioso per completare la transizione e garantire la continuità della piattaforma. Con 170 milioni di utenti attivi ogni mese negli Stati Uniti, TikTok rimane uno dei social più influenti, mentre le autorità americane e cinesi cercano un equilibrio tra interessi economici e sicurezza nazionale.

TikTok come laboratorio di innovazione e sicurezza digitale

L’accordo segna un precedente significativo nella gestione delle app straniere sul suolo americano, stabilendo un modello per future piattaforme straniere che intendano operare negli Stati Uniti. La separazione dei dati, il controllo locale e la partecipazione governativa nel consiglio di amministrazione rappresentano misure innovative per tutelare gli utenti e la sovranità digitale nazionale.

TikTok negli Stati Uniti si prepara così a entrare in una nuova fase: una piattaforma più sicura, sotto controllo locale, che continuerà a crescere come fenomeno culturale e tecnologico, mentre il mondo osserva con attenzione gli sviluppi di una vicenda che fonde innovazione, geopolitica e sicurezza digitale.