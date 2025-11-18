Trump riceve Mohammed bin Salman alla Casa Bianca: investimenti record e tensioni con i media

WASHINGTON DC – Una visita storica e carica di significato quella del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca, la prima dall’uccisione del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi da parte degli agenti sauditi nel 2018. Accolto con una cerimonia ufficiale nella South Lawn accompagnata dalla banda militare, il principe si è poi recato insieme al presidente Donald Trump nello Studio Ovale per discutere di investimenti economici e della situazione geopolitica in Medio Oriente.

Investimenti record tra Arabia Saudita e Stati Uniti

Durante l’incontro, Trump ha definito bin Salman “un amico di lunga data e un uomo estremamente rispettato”, sottolineando l’importanza del ruolo del principe nella costruzione di una pace duratura a Gaza negli anni a venire. Il presidente ha elogiato anche il padre del principe e la gestione economica della sua amministrazione, dichiarando: “Grazie ai dazi, arriveremo a quasi 21 trilioni di dollari investiti negli Stati Uniti entro un anno, un risultato senza precedenti”.

Dal canto suo, Mohammed bin Salman ha annunciato un incremento significativo degli impegni finanziari sauditi negli Stati Uniti, passando da 600 miliardi a 1 trilione di dollari. Nonostante il basso livello dei prezzi del petrolio, il principe ha assicurato che il paese continuerà a puntare su investimenti strategici, tra cui quelli nel settore dei chip per computer, fondamentali per lo sviluppo tecnologico dell’Arabia Saudita.

Scontro con i media e difesa del principe

L’incontro non è stato privo di tensioni: Trump ha criticato apertamente una giornalista di ABC News per aver chiesto a bin Salman della morte di Khashoggi, definendo l’emittente “Abc fake news” e invitando a non mettere in imbarazzo l’ospite con domande delicate. Poco dopo, il presidente ha rivolto ulteriori critiche alla stessa giornalista in merito ad una domanda per quanto riguarda i file relativi all’indagine su Jeffrey Epstein, definendo le notizie “false e sbagliate” e suggerendo la sospensione della licenza del network.

Dettagli simbolici della visita

Prima dell’incontro ufficiale nello Studio Ovale, Trump ha mostrato al principe i quadri dei presidenti americani installati lungo il colonnato della Casa Bianca, soffermandosi in particolare davanti ai ritratti di Thomas Jefferson e Franklin D. Roosevelt. L’assenza della foto dell’ex presidente democratico Joe Biden, sostituita da una penna stilografica con la sua firma, ha suscitato discussioni nelle settimane precedenti. In serata, Mohammed bin Salman parteciperà a una cena ufficiale organizzata dalla First Lady Melania Trump, a suggellare una giornata ricca di incontri diplomatici e simboli di prestigio.