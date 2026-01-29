Ucraina, Trump rivela: “Putin ha accettato una pausa di una settimana sugli attacchi”

WASHINGTON DC – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto dal leader russo Vladimir Putin l’impegno a sospendere per una settimana gli attacchi contro Kiev e altre città ucraine, nel pieno di una fase segnata da bombardamenti sulle infrastrutture critiche del Paese.

“Gli ho chiesto personalmente di fermare i missili sulle città e sui centri abitati per una settimana. In questo momento non è ciò di cui hanno bisogno”, ha affermato Trump nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri alla Casa Bianca, sottolineando come la decisione sia stata accolta con sorpresa ma anche con sollievo dalle autorità ucraine.

Ucraina, la richiesta di una tregua nel pieno dell’inverno

Secondo il presidente americano, la pausa negli attacchi arriva in un momento particolarmente delicato, con ampie zone dell’Ucraina rimaste senza riscaldamento a causa dei raid russi sulle infrastrutture energetiche. Trump ha spiegato di aver ritenuto “giusto intervenire direttamente”, parlando di una situazione umanitaria critica che stava mettendo sotto pressione la popolazione civile.

Medio Oriente, Witkoff: “La pace attraverso la forza funziona”

Nel corso della stessa riunione, Trump ha chiesto un aggiornamento sul Medio Oriente a Steve Witkoff, che ha confermato il recupero e la restituzione alla famiglia dei resti dell’ultimo ostaggio a Gaza, Ran Gvili.

“La tua linea di pace attraverso la forza è ciò che ha reso possibile questo risultato”, ha detto Witkoff rivolgendosi al presidente.

Venezuela, Trump annuncia la riapertura dello spazio aereo

Ampio spazio è stato dedicato anche alle relazioni con il Venezuela, definite da Trump “forti e in netto miglioramento”. Il presidente ha annunciato di aver informato giovedì la vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez della decisione di riaprire lo spazio aereo commerciale, chiuso dagli Stati Uniti dal 2019.

“Gli americani potranno presto tornare a viaggiare in Venezuela e saranno al sicuro”, ha dichiarato Trump, aggiungendo di aver incaricato il segretario ai Trasporti Sean Duffy e i vertici militari di completare le procedure entro la fine della giornata.

Secondo il presidente, grandi compagnie petrolifere stanno già pianificando nuovi investimenti nel Paese sudamericano, mentre “nelle strade si vedono cittadini venezuelani sventolare bandiere americane”.

Federal Reserve, scelta del successore di Powell imminente

Sul fronte economico, Trump ha annunciato che la prossima settimana renderà noto il nome del suo candidato per la successione di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve. Il presidente ha ribadito le sue critiche all’attuale governatore per la mancata riduzione dei tassi di interesse, sostenendo la necessità di una politica monetaria più favorevole alla crescita.

Pur ricordando che il mandato di Powell alla presidenza della Fed scadrà a maggio, Trump ha evidenziato come l’attuale numero uno della banca centrale possa restare nel Consiglio dei governatori fino al 2028, incidendo sulle future nomine. “La mia scelta farà un ottimo lavoro”, ha assicurato.

I risultati interni: crescita, sicurezza e immigrazione

Trump ha infine rivendicato i risultati della sua amministrazione, definendo l’ultimo anno “il più riuscito nella storia americana”. Tra i dati citati: crescita economica record, calo storico della criminalità e rafforzamento della sicurezza alle frontiere.

“Negli ultimi otto mesi non è entrato nessun immigrato illegale”, ha affermato, sottolineando anche i risultati sul piano economico: crescita del Pil nel quarto trimestre, mercati finanziari ai massimi e benefici delle tariffe, con 12 miliardi di dollari destinati agli agricoltori.

Prezzi in calo e rimborsi fiscali record

Il presidente ha parlato di riduzione dei prezzi di benzina, generi alimentari e servizi alberghieri, oltre a rimborsi fiscali medi più alti di oltre mille dollari rispetto agli anni precedenti. “Le famiglie americane stanno vedendo aumenti reali del reddito superiori all’inflazione e più risparmi nei fondi pensione”, ha concluso Trump, promettendo per gli Stati Uniti “un anno incredibile e straordinario”, sul piano interno e internazionale.