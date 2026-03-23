Iran, Trump: “Possibile accordo entro pochi giorni o conseguenze immediate e devastanti”

WASHINGTON DC – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che tra Washington e Teheran esistono già elementi concreti di convergenza, lasciando intendere che un accordo potrebbe essere più vicino di quanto appaia ufficialmente.

Durante un punto stampa prima della partenza da Palm Beach verso Memphis, Trump ha sottolineato come i colloqui siano stati “molto intensi”, pur ammettendo difficoltà nei canali di comunicazione tra le parti. Secondo il presidente, la percezione pubblica non rifletterebbe la realtà dei negoziati, compromessa da problemi nella gestione delle informazioni.

“L’Iran vuole un accordo”

Trump ha evidenziato che anche Teheran sarebbe fortemente interessata a chiudere un’intesa, nonostante le recenti smentite arrivate dalla leadership iraniana. “Desiderano raggiungere un accordo, e anche noi lo vogliamo”, ha affermato, indicando una possibile svolta imminente. Il presidente ha persino parlato di una finestra temporale molto breve: circa cinque giorni per verificare se le trattative porteranno a un risultato concreto.

Pressione militare sul tavolo

Accanto all’apertura diplomatica, Trump ha mantenuto una linea dura, chiarendo che l’opzione militare resta attiva. In assenza di progressi, gli Stati Uniti potrebbero intensificare le operazioni contro obiettivi strategici iraniani. Tra questi, il presidente ha citato infrastrutture energetiche di grande valore, lasciando intendere che eventuali attacchi potrebbero avere conseguenze immediate e devastanti. Secondo la sua ricostruzione, sarebbe stata proprio questa pressione a spingere l’Iran a riaprire i contatti.

Interlocutori e leadership iraniana

Un passaggio significativo riguarda il profilo dell’interlocutore iraniano. Trump ha parlato di una figura di alto livello, molto influente, senza però identificarla con la Guida Suprema. Ha inoltre accennato a un presunto indebolimento della struttura di comando iraniana, sostenendo che diverse fasi della leadership sarebbero state già neutralizzate, un’affermazione che contribuisce a delineare un quadro di forte tensione.

Il ruolo di Israele e la sicurezza regionale

Nel suo intervento, Trump ha coinvolto anche Israele, spiegando che un eventuale accordo garantirebbe una stabilità duratura nella regione.

Secondo il presidente, l’intesa dovrebbe includere due elementi chiave:

la cessazione delle ostilità

l’impegno definitivo dell’Iran a non sviluppare armi nucleari

Solo in questo modo, ha ribadito, si potrebbe arrivare a una pace solida e sostenibile nel Medio Oriente.

Scenario incerto tra dialogo e confronto

Le dichiarazioni di Trump arrivano in un momento delicato, caratterizzato da tensioni elevate ma anche da possibili spiragli diplomatici. Da un lato, Washington mostra apertura al dialogo; dall’altro, mantiene una postura di forte pressione strategica. Il contrasto tra le parole della Casa Bianca e le smentite iraniane lascia intravedere negoziati complessi e in parte riservati, in cui la distanza reale tra le posizioni potrebbe essere inferiore a quanto dichiarato pubblicamente. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si andrà verso un accordo o verso un’ulteriore escalation.