“Stanotte un’intera civiltà morirà”: il messaggio shock di Trump all’Iran e la crescente tensione in Medio Oriente

WASHINGTON DC – “Stanotte un’intera civiltà morirà, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. Quarantasette anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell’Iran”.

Con queste parole, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato sui social un messaggio che ha immediatamente alimentato tensioni e preoccupazioni internazionali. L’intervento di Trump non si limita a un avvertimento: sottolinea un cambio di regime auspicato a lungo termine, definito dal presidente come più “intelligente” e meno radicalizzato, mentre allo stesso tempo lascia intuire scenari di escalation immediata.

Canali diplomatici ancora operativi

Nonostante la tensione crescente tra Teheran e Washington, fonti ufficiali iraniane confermano che i canali diplomatici e i colloqui indiretti con gli Stati Uniti non sono stati chiusi, contraddicendo alcune voci iniziali di interruzione totale. Questo indica che, anche in piena crisi, esistono margini per negoziati e mediazioni internazionali.

I Pasdaran avvertono: la risposta sarà globale

I Guardiani della Rivoluzione iraniana (Pasdaran) hanno rilasciato una dichiarazione chiara: ogni attacco americano che oltrepassi le “linee rosse” stabilite da Teheran sarà contraccambiato. La risposta non si limiterà alla regione, ma potrebbe estendersi oltre i confini immediati dell’Iran, soprattutto se fossero colpite infrastrutture civili strategiche. Secondo i media statali iraniani, gli Stati Uniti non avrebbero piena cognizione delle capacità iraniane di colpire obiettivi critici in caso di escalation.

Raid statunitensi sull’isola di Kharg

Le forze USA hanno condotto attacchi sull’isola di Kharg, nel Golfo Persico, prendendo di mira obiettivi militari già colpiti in precedenza, non le infrastrutture petrolifere come inizialmente temuto. Nonostante la precisione mirata, l’azione ha generato forte allarme tra la popolazione iraniana, alimentando notizie di esplosioni in diverse città.

Esplosioni a Teheran, Karaj e Shiraz

Durante la notte, diverse città iraniane hanno riportato esplosioni significative:

Teheran e Karaj : boati udibili in vari quartieri, con danni a edifici civili e militari.

: boati udibili in vari quartieri, con danni a edifici civili e militari. Shiraz : esplosioni definite “senza precedenti”.

: esplosioni definite “senza precedenti”. Provincia di Isfahan : attacchi a siti vicino all’aeroporto di Kashan, depositi di munizioni e altre infrastrutture critiche.

: attacchi a siti vicino all’aeroporto di Kashan, depositi di munizioni e altre infrastrutture critiche. Isola di Kish: esplosioni non ancora chiarite nelle modalità e nei danni.

Alcune fonti parlano di morti e feriti tra civili, ma le autorità iraniane tendono inizialmente a minimizzare i danni. Gli attacchi si inseriscono nel quadro più ampio del conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall’altra, con raid mirati a infrastrutture militari e missilistiche.

Situazione a Erbil: droni intercettati

In Iraq, nella regione del Kurdistan, un drone è caduto su un quartiere residenziale di Erbil, provocando vittime civili. Un altro drone è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea mentre si dirigeva verso l’aeroporto internazionale, mentre anche il Consolato americano ha subito un tentativo di attacco con droni, prontamente sventato senza vittime.

Avvertimenti alla popolazione iraniana

Teheran ha invitato giovani, studenti, artisti e atleti a formare catene umane attorno alle centrali elettriche in segno di protezione, mentre Israele consiglia di evitare treni e linee ferroviarie per la sicurezza. Questi provvedimenti evidenziano la percezione di una minaccia immediata a infrastrutture civili strategiche.

Condizioni critiche di Khamenei

Secondo fonti internazionali, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei sarebbe ricoverata in gravi condizioni nella città di Qom, incapace di partecipare al processo decisionale del regime. Questo scenario potrebbe avere impatti significativi sulla gestione interna della crisi.

Veto di Cina e Russia all’ONU

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è riuscito ad approvare una risoluzione per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, a causa del veto di Cina e Russia. La proposta, ridotta progressivamente nei contenuti, puntava a coordinare sforzi difensivi per la navigazione e chiedeva all’Iran di cessare attacchi contro infrastrutture civili e traffico marittimo.

Uno scenario incerto e pericoloso

La situazione resta estremamente fluida: esplosioni e raid continuano, mentre le potenze mondiali cercano di gestire una crisi che potrebbe avere ripercussioni globali. L’avvertimento di Trump e la risposta dei Pasdaran mettono in luce un possibile escalation militare, con il mondo che osserva attentamente l’evolversi degli eventi.