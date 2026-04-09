Crisi Medio Oriente: Negoziati Israele-Libano a Washington la prossima settimana: Trump sente Netanyahu

WASHINGTON DC – Nel pieno di una crisi militare in escalation, si prepara un delicato tentativo di dialogo: colloqui diretti tra Israele e Libano a Washington, attesi già la prossima settimana. Secondo fonti a conoscenza del dossier, gli incontri dovrebbero tenersi presso il Dipartimento di Stato e saranno seguiti:

dall’ambasciatore statunitense in Libano, Michel Issa

dall’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter

Resta incerta la composizione della delegazione libanese, segnale delle difficoltà interne a Beirut nel gestire una fase così delicata. L’obiettivo ufficiale è quello di rafforzare il cessate il fuoco e costruire un percorso verso una stabilizzazione duratura, ma i combattimenti in corso rischiano di compromettere qualsiasi avanzamento.

Libano sotto le bombe: escalation senza precedenti recenti

Il fronte libanese rappresenta oggi il punto più critico dell’intera crisi regionale. Le operazioni israeliane contro Hezbollah si sono intensificate fino a raggiungere livelli estremi.

Secondo il Ministero della Salute libanese:

oltre 300 persone sono state uccise in un solo giorno

più di 1.150 sono rimaste ferite

il bilancio è destinato a crescere con il proseguire delle operazioni di soccorso

Israele ha dichiarato di aver condotto circa 100 attacchi in appena 10 minuti, colpendo obiettivi ritenuti legati a Hezbollah. Tuttavia, i raid hanno interessato anche zone residenziali e commerciali densamente popolate, aggravando la crisi umanitaria.

Si tratta del giorno più sanguinoso da oltre un mese di guerra, con squadre di soccorso ancora impegnate nella ricerca di dispersi sotto le macerie e ospedali sotto pressione per l’alto numero di feriti.

Netanyahu: nessuna tregua e linea militare confermata

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ribadito con forza la posizione del governo israeliano:

non esiste alcun cessate il fuoco in Libano

le operazioni continueranno fino al completo ripristino della sicurezza nel nord del Paese

Parallelamente, Netanyahu ha confermato di aver autorizzato negoziati diretti con Beirut, indicando come obiettivi:

il disarmo di Hezbollah

la definizione di un accordo di sicurezza a lungo termine

Una doppia linea, dunque: pressione militare sul campo e apertura diplomatica sul piano internazionale.

ONU: allarme per il rischio di collasso della tregua

Le Nazioni Unite osservano con crescente preoccupazione l’evolversi della situazione. Il segretario generale Antonio Guterres ha lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato, sottolineando che non esiste una soluzione militare al conflitto.

Secondo il portavoce dell’ONU:

le operazioni israeliane stanno mettendo a rischio l’intero accordo tra Stati Uniti e Iran

gli ordini di evacuazione a Beirut coinvolgono infrastrutture sensibili, tra cui: siti delle Nazioni Unite campi profughi centri umanitari un importante ospedale pubblico almeno 13 rifugi con oltre 6.000 sfollati



Il rischio è quello di una crisi umanitaria su larga scala, con conseguenze difficilmente controllabili.

Il nodo centrale: un cessate il fuoco che non include il Libano

Alla base della crisi c’è una contraddizione strutturale: il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran non copre il teatro libanese.

Questo ha creato una frattura interpretativa:

Washington e Israele considerano il Libano un fronte separato

Teheran insiste affinché la tregua includa anche Hezbollah e l’intero “asse della resistenza”

Il risultato è un accordo fragile, soggetto a continui attriti e potenzialmente destinato a fallire.

Iran: condizioni rigide e minacce di escalation

La posizione iraniana si è fatta sempre più netta. Un alto responsabile della sicurezza ha dichiarato che senza la cessazione degli attacchi in Libano, non ci saranno negoziati con gli Stati Uniti.

Il presidente Masoud Pezeshkian ha ribadito che:

Teheran non abbandonerà il Libano

le operazioni israeliane rappresentano una “violazione intollerabile”

il proseguimento dei raid rende inutili i negoziati

Allo stesso tempo, l’Iran ha avvertito che potrebbe reagire con azioni più dure se gli attacchi non verranno fermati.

Teheran rivendica una “vittoria” ma resta in stato di guerra

Le autorità militari iraniane sostengono di aver ottenuto un risultato strategico importante:

il cessate il fuoco sarebbe stato accettato dagli Stati Uniti alle condizioni iraniane

l’intesa si baserebbe su una proposta articolata in dieci punti

Nonostante ciò, Teheran precisa che lo stato di guerra non è formalmente concluso, segnale di una tensione ancora altissima e pronta a riaccendersi.

Stretto di Hormuz: il fronte strategico che preoccupa il mondo

Uno degli sviluppi più critici riguarda lo Stretto di Hormuz, punto nevralgico per il commercio energetico globale.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato:

la presenza di mine lungo le rotte principali

l’introduzione di percorsi alternativi per le navi

nuove misure per “proteggere” il traffico

In parallelo:

il numero di transiti è crollato drasticamente (da oltre 100 a circa 4-15 navi al giorno)

l’Iran sta valutando limiti rigidi ai passaggi e l’introduzione di pedaggi

le imbarcazioni devono coordinarsi direttamente con le autorità iraniane

Queste misure hanno già avuto un impatto significativo e potrebbero influenzare pesantemente i mercati energetici, considerando che da Hormuz transita circa il 20% del petrolio mondiale.

Negoziati a Islamabad: un altro tavolo decisivo

Mentre la crisi si sviluppa, è previsto un nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran a Islamabad.

La delegazione americana sarà guidata dal vicepresidente JD Vance, mentre quella iraniana dovrebbe essere rappresentata da figure di alto livello, tra cui il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf.

Il Pakistan, mediatore dell’accordo, ha chiarito che:

gli attacchi israeliani in Libano costituiscono una violazione

ma non influenzeranno il calendario dei negoziati

I colloqui affronteranno questioni centrali come:

sicurezza regionale

programma nucleare iraniano

stabilità nel Golfo

Trump: minacce e presenza militare prolungata

Il presidente Donald Trump ha adottato una linea particolarmente dura.

In un messaggio pubblico ha dichiarato che:

le forze statunitensi resteranno nella regione finché l’accordo non sarà rispettato

in caso contrario, gli Stati Uniti sono pronti a lanciare operazioni militari ancora più massicce

Trump ha inoltre sostenuto che:

l’Iran è stato fortemente indebolito

lo Stretto di Hormuz tornerà sicuro

l’accordo rappresenta una vittoria americana

Trump ha inoltre detto di essere “molto ottimista” sulle possibilità di raggiungere un accordo di pace durante i colloqui in Pakistan. In un’intervista a NBC News ha dichiarato che i leader iraniani sono più ragionevoli in conversazioni private rispetto alle dichiarazioni pubbliche:

“Stanno accettando tutte le cose che devono accettare. Ricorda, sono stati conquistati. Non hanno militari. Se non fanno un accordo, sarà molto doloroso.” Trump ha inoltre detto di aver chiesto a Netanyahu di sospendere temporaneamente gli attacchi in Libano prima dei colloqui di pace. Il premier israeliano ha accettato di proseguire la campagna militare “in modo discreto e a basso profilo”, per non compromettere i negoziati.

Scontro politico negli Stati Uniti: il Congresso si divide

La crisi internazionale ha acceso un confronto interno a Washington.

Alla Camera dei Rappresentanti:

i democratici hanno tentato di imporre limiti ai poteri militari del presidente

la proposta, guidata da Glenn Ivey, è stata bloccata dai repubblicani

La procedura utilizzata (consenso unanime) non ha avuto successo, ma ha evidenziato:

la volontà democratica di evitare un’escalation militare

la contrarietà repubblicana a vincoli sull’azione dell’esecutivo

Durante la sessione si sono registrate tensioni, con richieste di voto da parte di diversi deputati, tra cui James Walkinshaw, e critiche esplicite alla strategia dell’amministrazione.

Alcuni esponenti democratici, come Madeleine Dean, hanno attaccato duramente la gestione della crisi, definendola pericolosa e caotica.

Un nuovo tentativo legislativo è atteso nei prossimi giorni.

Un sistema in bilico tra diplomazia e guerra

Il quadro complessivo mostra una regione sull’orlo di una nuova escalation:

il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è fragile e contestato

il Libano resta un campo di battaglia attivo

lo Stretto di Hormuz è sotto pressione

la diplomazia procede, ma tra condizioni rigide e profonde diffidenze

In questo contesto, ogni elemento è interconnesso: un’escalation in Libano può far saltare i negoziati con l’Iran, mentre una crisi nello Stretto può avere effetti globali immediati.

Il rischio concreto è che il fragile equilibrio attuale possa cedere rapidamente, aprendo la strada a un conflitto regionale molto più ampio e difficile da contenere.