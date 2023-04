Baseball, atmosfera stellare per il debutto stagionale dei Richmond Flying Squirrels al Diamond

RICHMOND (VA) – Grande attesa per il debutto stagionale dei Richmond Flying Squirrels, squadra di baseball della Eastern League, che si appresta ad aprire il campionato in casa contro i Reading Fightin Phils di Philadelphia. Il match si giocherà domani sera alle 18:35 allo stadio Diamond. I biglietti sono già sold out, l’atmosfera si preannuncia molto calda e la gara si aprirà con i classici fuochi d’artificio per inaugurare la nuova stagione.

RICHMOND FLYING SQUIRRELS: I CONVOCATI

Lanciatori: Mason Black, Raymond Burgos, Matt Frisbee, Evan Gates, Wil Jensen, Erik Miller, Ryan Murphy, Blake Rivera, Randy Rodríguez, Juan Sanchez, Carson Seymour, Michael Stryffeler, Nick Swiney, Kai-Wei Teng, Chris Wright, Nick Zwack

Ricevitori: Patrick Bailey, Brandon Martorano, Andy Thomas

Interni: Carter Aldrete, Brett Auerbach, Hayden Cantrelle, Tyler Fitzgerald, Riley Mahan, Simon Whiteman

Difensori: Luis Matos, Ismael Munguia

Allenatore: Dennis Pelfrey