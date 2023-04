Nelle farmacie Usa un nuovo farmaco per invertire il processo di overdose: In arrivo l’approvazione di FDA

RICHMOND (VA) – Un nuovo farmaco per invertire il processo di overdose da oppioidi sta per essere messo in vendita nelle farmacie degli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Il suo nome è Narcan e alla fine di questo mese la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato la vendita senza prescrizione medica, ma al momento solo in versione spray nasale.

Il farmaco è stato prodotto da Emergent BioSolutions, una azienda americana con sede a Gaithersburg, nel Maryland, ma ancora non è stato deciso il prezzo di vendita nelle farmacie. Il Narcan è stato approvato per la prima volta dalla FDA nel 2015 come farmaco da prescrizione, ma la McShin Foundation , un’organizzazione della Virginia per il recupero e il trattamento delle dipendenze, ha sostenuto l’uso da banco del farmaco per quasi sette anni nel bel mezzo di una crisi nazionale di overdose dovuta agli oppioidi.

Secondo la FDA tra il 2021 e il 2022 negli Stati Uniti ci sono state più di 101.750 overdose mortali e gran parte di queste possono essere ricollegate a droghe come il fentanyl, un tipo di oppioide sintetico.