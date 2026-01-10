🚀 Speed & Complexity: The New Frontier of Contemporary Tourism

In today’s debate, speed is often described as a “pathology” of our time: a constant acceleration that risks impoverishing experience, emptying meaning, and compressing reflection 😵‍💫. This interpretation highlights real dangers, especially when speed turns into superficiality or reactive, poorly considered decisions.

In recent years, authoritative voices have rightly refocused attention on the value of time, presence, and embodiment, offering a necessary critique of a modernity lived only in the instant.

In tourism, however, valuing slowness is not a passing trend—it is a cultural achievement. Slow tourism has restored the importance of time as a condition for authentic experience: encounter, listening, and engagement with places and communities. It has taught us that travel is not about accumulating destinations, but about constructing meaning. In this sense, criticism of uncontrolled acceleration is not only legitimate, but essential.

That said, recognising the value of slowness does not mean turning it into an absolute principle. Speed is not a moral value; it is a contextual variable.

When we move from the cultural dimension to the managerial one—particularly in the governance of tourism systems—the perspective changes radically. Speed is neither inherently positive nor negative: its meaning depends on the context in which it operates. In the management of complex systems, speed is not a disease; it is an indicator of competence.

Speed in planning.

Speed in reading the context.

Speed in interpreting weak market signals.

Speed in responding to the needs of operators and territories.

Speed in reacting to unforeseen crises.

This kind of speed is not improvisation. It is the outcome of deep knowledge, clear objectives, shared data, and robust decision-making processes. A slow system is not necessarily more reflective; more often, it is simply less prepared.

Tourism is structurally complex: articulated supply chains, public and private actors, territorial dynamics, fluctuating flows, and sudden shocks. In such an environment, the ability to decide quickly is not recklessness, but programming efficiency. It reflects mature organisational models, clear governance, and accessible, integrated information.

The real distinction, therefore, is not between speed and slowness, but between governed speed and imposed speed; between designed acceleration and chaotic acceleration.

This issue becomes particularly relevant in the field of public policy and destination management. Today, administrations and destination management organisations operate in contexts where traditional decision-making cycles are no longer aligned with market dynamics and territorial realities.

Slow, fragmented, or excessively procedural policies do not generate greater protection or sustainability. On the contrary, they produce delays, inefficiencies, and a loss of competitiveness. Decisional speed in public policy, when properly governed, is often the result of institutional capacity, clarity of roles, intergovernmental coordination, and intelligent use of data.

In tourism, market changes occur at an ever-increasing pace and must be detected in real time. Operating with rigid and slow structures is like going fishing with an aircraft carrier: impressive, expensive, and barely manoeuvrable. Those who move with agile, flexible “speedboats” can follow the shoals more effectively, quickly adjusting course and strategy 🌊. In such a dynamic market, the ability to react rapidly through lean, lightly bureaucratised structures becomes a decisive competitive advantage.

Destinations that adapt quickly are not less responsible—they are more resilient. They can intervene promptly in flow management, correct unsustainable models, and support operators during moments of disruption. Speed thus becomes a tool of governance, not of deregulation.

Artificially slowing down the world around us is neither realistic nor desirable. The global, technological, and economic environment evolves at a pace that cannot be ignored. Attempting to resist it condemns territories and systems to a permanently reactive position, always lagging behind change.

The real challenge for tourism is not to slow down time, but to design it.

Speed in analysis, coordination, and implementation.

Depth in strategic vision, experience design, and long-term sustainability.

In this scenario, technology is not a factor of alienation, but an enabling tool: when well integrated, it allows complexity to be governed without adding weight or friction 📊.

The tourism of the future will be slower in experiences.

The organisation of tourism will not.

It will be more agile and more aware. Able to move quickly because it knows where it is going. Able to adapt because it is structurally solid. Able to create value because it distinguishes what must accelerate from what must endure.

For policy makers and tourism operators alike, the question is no longer whether to slow down or speed up, but where, when, and why. This means investing in skills, clear decision-making models, and tools that reduce friction and increase responsiveness.

Governing speed is now a strategic responsibility.

Those who master it will not suffer change—they will lead it 🏆.

🐬 Elby’s Note The future of tourism is about slow experiences and fast organisations.

Governance, agility, and clarity in decision-making are the keys to turning complexity into opportunity,

distinguishing what must accelerate from what must endure.

Francesco Comotti

Versione in italiano

Velocità e complessità: una competenza chiave per il turismo contemporaneo

Nel dibattito contemporaneo, la velocità viene spesso descritta come una “patologia” del nostro tempo: un’accelerazione che impoverisce l’esperienza, svuota il senso, comprime la riflessione. È una lettura che coglie rischi reali, soprattutto quando la rapidità si traduce in superficialità o in decisioni reattive e non pensate. Negli ultimi anni, riflessioni autorevoli hanno contribuito a riportare al centro dell’attenzione il valore del tempo, del corpo, della presenza, offrendo una critica necessaria a una modernità vissuta solo nell’istante.

Nel turismo, la valorizzazione della lentezza non è una moda, ma una conquista culturale. Lo slow tourism ha riportato al centro il tempo del vivere la realtà del posto, dell’incontro, dell’ascolto dei luoghi e delle comunità. Ha insegnato che il viaggio non è accumulazione di tappe, ma costruzione di significato. In questo senso, la critica all’accelerazione incontrollata è non solo legittima, ma necessaria.

Ma riconoscere il valore della lentezza non significa trasformarla in un principio assoluto. La velocità non è un valore morale, ma una variabile di contesto

Quando ci spostiamo dal piano culturale a quello manageriale, e in particolare al governo dei sistemi turistici, la questione cambia radicalmente. La velocità non è un valore in sé, né positivo né negativo: è una variabile che assume significato in base all’ambito in cui viene applicata. Nel governo di sistemi complessi, la velocità non è una malattia: è un indicatore di competenza.

Velocità nella progettazione, nella capacità di leggere il contesto, nell’interpretare segnali deboli del mercato, nel rispondere alle esigenze degli operatori e dei territori, nel reagire a situazioni di crisi non programmabili. Velocità come risultato di conoscenza profonda degli argomenti, chiarezza degli obiettivi, solidità dei processi decisionali. Infatti un sistema lento non è necessariamente più riflessivo. Spesso è semplicemente meno preparato.

Nel turismo, la complessità è strutturale: filiere articolate, attori pubblici e privati, dinamiche territoriali, flussi variabili, shock improvvisi. In questo contesto, la capacità di decidere rapidamente non è improvvisazione, ma efficienza di programmazione. È la conseguenza di modelli organizzativi maturi, di governance chiara, di dati accessibili e condivisi.

La vera distinzione, quindi, non è tra velocità e lentezza, ma tra velocità governata e velocità subita, accelerazione progettata e accelerazione caotica.

Questo tema diventa cruciale quando si parla di policy pubbliche e gestione delle destinazioni turistiche. Le amministrazioni e le destination management organization operano oggi in contesti in cui i cicli decisionali tradizionali non sono più allineati alla realtà dei mercati e dei territori.

Policy lente, frammentate o eccessivamente “proceduralizzate” non producono maggiore tutela o sostenibilità: producono ritardi, inefficienze e perdita di competitività. Al contrario, la velocità decisionale nelle politiche pubbliche è spesso il risultato di capacità istituzionale, chiarezza di ruoli, integrazione tra livelli di governo e utilizzo intelligente dei dati. Nel settore del turismo è fondamentale saper intercettare con rapidità i continui cambiamenti del mercato, che avvengono a una velocità sempre maggiore. Operare con strutture troppo rigide e lente equivale ad andare a pescare con una portaerei: imponente, costosa e poco manovrabile. Al contrario, chi si muove con “barchini” agili e flessibili riesce a seguire i branchi di pesce con maggiore efficacia, adattando rapidamente rotta e strategia. In un mercato dinamico come quello turistico, la capacità di reagire in tempo reale, con strutture “asciutte” e poco burocratizzate diventa quindi un vantaggio competitivo decisivo.

Destinazioni capaci di adattarsi rapidamente non sono meno responsabili: sono più resilienti. Riescono a intervenire tempestivamente sui flussi, a correggere modelli non sostenibili, a supportare gli operatori nei momenti di discontinuità. La rapidità diventa così uno strumento di governo, non di deregolazione.

Rallentare artificialmente i tempi del mondo che ci circonda non è realistico, né auspicabile. Il contesto globale, tecnologico ed economico evolve a una velocità che non possiamo ignorare. Tentare di opporvisi significa condannare sistemi e territori a una posizione reattiva, sempre in ritardo rispetto ai cambiamenti. La sfida, per il turismo, non è rallentare il tempo, ma progettarlo.

Velocità nei processi di analisi, di coordinamento, di implementazione. Profondità nella visione strategica, nella costruzione delle esperienze, nella sostenibilità nel tempo. La tecnologia, in questo scenario, non è un fattore di alienazione, ma uno strumento abilitante: se ben integrata, consente di governare la complessità senza appesantirla.

Il turismo del futuro sarà più lento. L’organizzazione del turismo no, sarà più agile e più consapevole. Capace di muoversi rapidamente perché sa dove andare. Capace di adattarsi perché ha una struttura solida. Capace di creare valore perché distingue ciò che deve accelerare da ciò che deve durare.

Per policy maker e operatori turistici, la domanda non è più se rallentare o accelerare, ma dove, quando e perché farlo. Significa investire in competenze, modelli decisionali chiari, strumenti che riducano l’attrito e aumentino la capacità di risposta. Governare la velocità è oggi una responsabilità strategica. Chi saprà farlo non subirà il cambiamento: lo guiderà