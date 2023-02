Richmond (VA), cane bloccato nella fognatura salvato dai vigili del fuoco 

RICHMOND (VA) – Non capita tutti i giorni di passeggiare tra le strade di Richmond e sentire un cane abbaiare sotto un tombino dalla fognatura, ma è quello che è successo ad un residente tra Devonshire Road e Prince George Road nel distretto di Westover Hills. È bastato questo per chiamare i vigili del fuoco, che dopo essere giunti sul posto hanno subito capito la gravità della situazione, trovando il cane bloccato nel fango che a malapena riusciva a tenere la testa fuori dall’acqua.

Il fatto si è verificato nel giorno di San Valentino, ma i vigili del fuoco di Richmond hanno reso noto oggi il salvataggio con un post pubblicato sui social media, mentre il cane, a cui è stato dato il nome di “Michelangelo”, è stato dato in adozione.

Here’s an example of what can happen when @CityRichmondVA departments work well together! At approximately 6:40 a.m. last Tuesday (Valentine’s Day), members of Engine 20’s B shift responded to the corner of Devonshire Road and Prince George Road to assist @RichmondPolice. pic.twitter.com/xfnvK6uOcf

— Richmond Fire Department (@RFDVA) February 22, 2023