Richmond (VA), camion si ribalta vicino all’aeroporto internazionale

RICHMOND (VA) – L’ingresso nord dell’aeroporto internazionale di Richmond tra Airport Drive e Williamsburg Road è di nuovo aperto dopo il ribaltamento di un rimorchio di un trattore.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte, con il traffico che è rimasto bloccato per diverse ore, ma per fortuna la situazione è tornata da porco alla normalità e la viabilità dopo ore di blocco è stata ristabilizzata. Il conducente dell’auto è rimasto illeso e nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente. Al momento la polizia di Richmond è a lavoro per capire la dinamica che ha portato al ribaltamento del mezzo.