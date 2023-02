Richmond (VA), tredici studenti si diplomano alla Basic Dispatch Academy ed entrano nello staff del 911

RICHMOND, Virginia (WWBT) – Il Dipartimento per le comunicazioni, la preparazione e la risposta alle emergenze di Richmond ha accolto un nuovo gruppo di membri del personale nel suo team per quanto riguarda le risposte alle chiamate di emergenza effettuate al 911.

Un portavoce del dipartimento ha detto che 13 persone si sono diplomate oggi alla Basic Dispatch Academy. Si tratta del numero più alto negli ultimi sette anni.

“Siamo molto felici di aggiungere questi 13 preziosi membri del personale addestrato al nostro team di risposta e invio delle chiamate al 911. Contribuiranno nel garantire servizi eccellenti di emergenza a Richmond e aiuteranno anche ad alleviare lo stress e l’onere degli straordinari obbligatori per il nostro personale attuale”. Così Stephen Willoughby, direttore del dipartimento e coordinatore della gestione delle emergenze per la città di Richmond.

Ciò avviene mentre la città e il Dipartimento delle comunicazioni di emergenza lavorano per alleviare le sfide del personale avvertite a livello nazionale. Il dipartimento aggiunge che la pandemia di Covid-19 e i disordini civili nel 2020 hanno di gran lunga ridotto il personale.

La città e il Dipartimento per le comunicazioni di emergenza di Richmond stanno lavorando per riprendersi da questo periodo difficile con diverse iniziative, tra cui aumenti salariali, aumento del reclutamento, formazione accelerata e tecnologia, risposta alle chiamate a distanza e sistemi per aiutare a ridurre il numero di chiamate in arrivo.

A partire dal periodo di paga del 3 dicembre, gli stipendi per gli addetti alle comunicazioni di emergenza sono stati aumentati del 15%. Ora, lo stipendio iniziale per gli ufficiali delle comunicazioni di emergenza senza esperienza è di 22,78 dollari l’ora.