Richmond (VA), successo per il programma “Marcus Alert” a tutela della salute mentale

RICHMOND (VA) – I leader del programma “Marcus Alert”, lanciato da sei mesi con l’obiettivo di tenere lontano dai pericoli persone che vivono una crisi correlata alla salute mentale, all’uso di sostanze o alla disabilità dello sviluppo, hanno fornito un lungo aggiornamento sullo stato del progetto, dichiarando di aver ottenuto ottimi riscontri grazie alle numerose chiamate giunte al numero di servizio 988.

Il progetto prende il nome da Marcus David-Peters, ucciso da un agente della polizia di Richmond nel maggio 2018 mentre era in preda ad una crisi dovuta al suo precario stato di salute mentale. Secondo il report diffuso ieri le due squadre, composte dalla polizia di Richmond, specialisti della salute comportamentale e operatori del 911, hanno risposto a 227 chiamate tra l’agosto e il dicembre 2022 e in nessuno di questi casi sono state registrate lesioni.

Le squadre lavorano in sinergia per fornire assistenza professionale e in diverse circostanze la polizia non risponde per lasciare che gli esperti di salute mentale si occupino direttamente dei singoli casi: “Ci sono stati due arresti, entrambi per violenza domestica, ma in nessuna delle chiamate sono stati registrati casi in cui qualcuno si è fatto davvero male, il che è positivo”. Così John Lindstrom, CEO della Richmond Behavioral Health Authority, che ha anche voluto invitare tutti coloro che hanno bisogno a non esitare nel rivolgersi a questo servizio: “Molti cittadini stanno attraversando brutti momenti per il loro precario stato di salute mentale o comunque hanno un membro della famiglia che soffre di questi problemi. Vorremmo che non avessero paura di chiamare per il timore che venga utilizzata la forza contro di loro”.

Dopo la pubblicazione del primo report, coloro che stanno dietro al programma vorrebbero ulteriori finanziamenti per espandere il team di risposta alle crisi, in modo da poter aiutare più persone. Attualmente il team lavora dal lunedì al venerdì dalle 9:30 fino alle 2:00, ma con un maggior numero di finanziamenti l’obiettivo sarebbe quello di avere una copertura più costante, in modo da arrivare gradualmente a lavorare 24 ore su 24 per tutta la settimana, weekend compreso. Fino ad adesso per il programma sono stati investiti oltre 1,6 milioni di dollari da parte del comune di Richmond e del Dipartimento della Salute dello Stato, ma Lindstrom ha affermato che per raggiungere un numero di personale sufficiente ad avere una copertura settimanale completa sono necessari ulteriori investimenti.

Il programma è ora disponibile in 5 località, una all’interno di ciascuna regione dello Stato.