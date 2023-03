Richmond (VA), Virginia Museum of Fine Arts assegna borse di studio da 116mila euro a 19 artisti

RICHMOND (VA) – Il Virginia Museum of Fine Arts ha annunciato i destinatari delle sue borse di studio per le arti visive 2023-2024. Diciannove studenti e artisti professionisti hanno ricevuto un totale di 116mila dollari per la loro carriera.

Secondo un comunicato stampa, “i destinatari devono essere residenti in Virginia e possono utilizzare il premio come desiderato, anche per l’istruzione e gli investimenti in studio. Ogni anno, curatori d’arte e artisti che lavorano fungono da giurati per selezionare i destinatari del premio”.

Ecco l’elenco dei vincitori fornito dal VMFA:

“VMFA ha assegnato sette borse di studio professionali di $ 8.000 ciascuna a Roberto Bocci, fotografia, residente ad Arlington; Vivian Chiu, artigianato, residente a Henrico; Ben Durham, disegno, residente a Henrico; Sheila Giolitti, pittura, residente a Norfolk; Brittany Ofori, fotografia, residente a Richmond; Eleanor Thorp, disegno, residente a Richmond e Sandy Williams IV, scultura, residente a Richmond. Cinque studenti laureati hanno ricevuto $ 6.000 ciascuno. I premiati sono Alex Del Dago, storico dell’arte, residente a Charlottesville, University of Virginia; Stephanie Germosen, scultura, residente a Richmond, Virginia Commonwealth University; Michelle Smith, scultura, residente ad Annandale, James Madison University; Morgan Williams, tecnica mista, residente a Chesapeake, Norfolk State University; e Sara Zhou, pittura, residente a Fairfax, Mary Washington University. I premi per borse di studio universitarie di $ 4.000 ciascuno sono andati a sei studenti. I destinatari sono Sydney Harrison, fotografo, residente a Mechanicsville, Virginia Commonwealth University; Alex Henion, tecnica mista, residente a Boones Mill, Cave Spring High School; Fiona Marinaro, tecnica mista, residente a Yorktown, Savannah College of Art and Design; Walker Moore, film e video, residente a Richmond, Virginia Commonwealth University; Nadia Msalek, pittura, residente a Virginia Beach, Virginia Commonwealth University; e Laneecia Ricks, fotografa, residente a Richmond, Virginia Commonwealth University. La Cy Twombly Graduate Fellowship, supportata dalla McClintock Endowment, premia un vincitore di due borse di studio. Il vincitore di quest’anno è Nile Price, film e video, residente a Richmond, New York University.”

“Siamo davvero onorati di avere l’opportunità di riconoscere gli studenti di talento e gli artisti professionisti attraverso il nostro programma di borse di studio di lunga data”, ha affermato Alex Nyerges, direttore e CEO di VMFA, in un comunicato stampa.