Richmond (VA), ritorna il 9 aprile la tradizionale “Easter on Parade” dopo tre anni di stop

RICHMOND (VA) – Dopo una pausa di tre anni ritorna una delle tradizioni più popolari: la Easter on Parade, che arriverà domenica 9 aprile dalle 13 alle 17 tra David e North Avenue. Nel comunicato stampa diffuso dagli organizzatori dell’evento si legge che questa è la prima volta che viene instaurata una partnership con sponsor ufficiali: “In qualità di presenting sponsor dell’evento, Kroger Mid-Atlantic ha voluto far parte del team che restituisce alla comunità questo evento gratuito, adatto alle famiglie”.

Anche il Black History Museum sta fornendo finanziamenti per riportare l’evento. “Easter on Parade è una tradizione meravigliosa e siamo così felici che questo evento ci permetta di entrare in contatto con i membri della comunità in un modo che non abbiamo mai fatto prima”. Così Andrea Wright, direttore delle comunicazioni del Black History Museum.

L’evento è gratuito e dal 1973 attira in media 25mila persone con musica dal vivo, eventi artistici e venditori di abbigliamenti ispirati ai coniglietti pasquali: “La tradizione di Easter on Parade e la gioia che ha portato ci hanno reso facile dire di sì per far parte del team e per restituire questo evento speciale affinché tutti possano divertirsi”, afferma James Menees di Kroger Mid-Atlantic . “La nostra speranza è che amici e parenti si incontrino a Monument e si godano la giornata insieme”.

La città di Richmond e la Monument Avenue Preservation Society hanno fornito finanziamenti e supporto aggiuntivi per l’evento di quest’anno, organizzato e gestito da Echelon Events.