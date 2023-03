USL League One, i Richmond Kickers aprono la vendita dei biglietti per la nuova stagione: Primo impegno contro Charlotte Indipendence

RICHMOND (VA) – I Richmond Kickers, squadra di calcio che milita nella USL League One, ha annunciato sul suo sito ufficiale che i biglietti per le partite di campionato sono ora in vendita ed è possibile effettuare gli abbonamenti stagionali.

I Kickers saranno impegnati nella gara d’esordio casalinga contro Charlotte Indipendence giorno 1 aprile alle 18:00 al City Stadium. Gli impegni casalinghi dei della squadra di Richmond in questo campionato saranno 16 fino al 14 ottobre e l’appello a tutti i tifosi è già stato lanciato.