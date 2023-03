Richmond (VA), iniziati lavori da 150 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo laboratorio di biologia forense

RICHMOND (VA) – Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori di costruzione del nuovo laboratorio al largo della Route 301 a Mechanicsville, che sarà la sede del Virginia Department of Forensic Science e dell’Office of the Chief Medical Examiner. I due istituti hanno già condiviso lo stesso plesso per 25 anni, ma l’aumento del lavoro e del personale ha reso necessaria la creazione di una nuova struttura più grande, non a caso la nuova struttura è di 281mila metri quadri, praticamente il doppio di quella già esistente.

Una volta terminati i lavori la struttura all’avanguardia aiuterà ad analizzare sostanze, armi da fuoco, esami del DNA, autopsie e permetterà l’esecuzione di tutte le attività legate alla biologia forense.