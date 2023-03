Richmond (VA), il programma del sindaco Stoney per il 2024: Case, scuole e sicurezza pubblica le priorità

RICHMOND (VA) – Il sindaco di Richmond Levar Stoney ha reso noto il suo programma di investimenti per l’anno fiscale 2024, puntando tutto su alloggi a prezzi accessibili, scuole e sicurezza pubblica.

Con un budget proposto di oltre 3 miliardi di dollari, quasi un miliardo verrà pagato utilizzando le tasse dei cittadini. Nella lunga lista di cose che Stoney vorrebbe migliorare, il tema degli alloggi a prezzi più accessibili gioca un ruolo centrale. In questo senso il budget che il primo cittadino ha intenzione di investire per il prossimo anno è di 50 milioni di dollari, in modo da creare, nei prossimi cinque anni, appartamenti più convenienti e aiutare più di duemila persone provenienti da famiglie a basso reddito ad acquisire la proprietà delle case.

“I cittadini avranno il supporto per scegliere l’opzione abitativa più adatta a loro – ha affermato Stoney – Dall’affitto di un appartamento alla proprietà della tua prima casa, alla ristrutturazione di una casa familiare esistente, alla ricerca di un rifugio di emergenza nel momento del maggior bisogno”

Stoney ha anche preso in esame un aumento di stipendio per i lavoratori della città con la creazione di un salario minimo di 18 dollari. Spera anche che gli oltre 221 milioni di dollari stanziati per le scuole pubbliche di Richmond contribuiscano a coprire i salari degli insegnanti. “Sono lieto di annunciare che la proposta di budget CIP include altri 15 milioni di dollari nell’anno fiscale 2024 dedicati ad aiutare a ricostruire la Fox Elementary School e ripristinare questo prezioso bene della comunità”, ha affermato Stoney.