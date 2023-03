Richmond (VA), un progetto per colmare il divario tra uomini e robot attraverso la danza

RICHMOND (VA) – L’anno scorso, al Grace Street Theatre è stato presentato un nuovo tipo di spettacolo di danza. Sul palco c’erano due ballerine: Amelia Virtue, studentessa di danza della Virginia Commonwealth University, e Isadora, un robot high-tech. Durante lo spettacolo, hanno ballato insieme, recitando coreografie attentamente pianificate davanti a un pubblico estasiato. La performance è stata un enorme successo. Ora, i professori della VCU Kate Sicchio e Patrick Martin sulle ali dell’entusiasmo di quel successo stanno mettendo in moto la fase due del loro progetto, ponendo una domanda: Ballerini e robot possono improvvisare un ballo insieme?

Sicchio, che ha un incarico congiunto in danza, coreografia e imaging cinetico presso la VCU School of the Arts, e Martin, assistente professore di ingegneria elettrica e informatica presso il VCU College of Engineering, hanno ricevuto una borsa di studio VCU Breakthrough, che supporta il lavoro comune attraverso l’unione di team appartenenti a diversi settori — nel 2022 per esplorare la potenziale relazione tra robotica e danza.

“Quando sono arrivato per la prima volta alla VCU, ho avuto alcune discussioni concettuali con Sicchio su come combinare il suo metodo per programmare esseri umani e i miei approcci per programmare team di robot – ha detto Martin – Lavorare in più discipline è impegnativo, ma davvero gratificante. È uno dei miei progetti preferiti e lavorare con Sicchio è stato fantastico. Sembra che ci vengano in mente nuove idee ogni volta che abbiamo una riunione”.

Il primo spettacolo del team, “Amelia and the Machine”, prevedeva una coreografia completamente pianificata. Il team sta lavorando a un nuovo spettacolo che includerà due ballerini e un robot che improvvisano insieme sul palco. “Prima, avevamo la coreografia impostata nel robot e ci esercitavamo e lo facevamo allo stesso modo ogni volta” – afferma Sicchio – Ora, stiamo facendo più improvvisazione. È interessante muoversi con il robot… perché il robot non sempre va dove pensi che andrà”.

Secondo Sicchio, questo segna una sfida significativa in quanto tutte le persone coinvolte nella performance, sia robot che ballerini, dovranno sapere dove si trova ogni cosa nello spazio. Per la coreografia, Sicchio e Martin hanno preso ispirazione dal lavoro del famoso coreografo William Forsythe, i cui metodi per l’improvvisazione nella danza possono essere applicati alla robotica.

Per raggiungere questo obiettivo, hanno lavorato con Noah Gelber, l’assistente di Forsythe, per ottenere una migliore comprensione dei metodi e delle tecniche di improvvisazione del coreografo.“Sono molto entusiasta di acquisire una comprensione più profonda della metodologia delle tecnologie di improvvisazione di Forsythe, che credo informerà su come il mio team sviluppa il movimento creativo e la pianificazione delle attività con i partner umani”, ha affermato Martin.

Il team che sta lavorando al progetto comprende anche la danzatrice Marrissa Schoeder, laureata in ingegneria, il candidato Charles Dietzel, la laureanda in ingegneria elettrica Gabriella Graziani e diversi laureandi in ingegneria.

“I miei studenti laureati studiano principalmente gli algoritmi per la generazione del movimento per questi robot complessi e i miei studenti universitari integrano sensori, mantengono il codice e supportano la pianificazione e il test delle prestazioni”, ha affermato Martin.

Entrambi i gruppi lavorano a stretto contatto in una serie di workshop ed esercizi progettati per far progredire la comprensione del movimento umano e dell’improvvisazione da parte degli ingegneri e approfondire la comprensione da parte dei ballerini dei modi in cui il robot potrebbe esprimere movimenti complessi e danzare.

Il mese scorso, il team ha messo in scena tre spettacoli per mostrare i nuovi progressi nel progetto. Le esibizioni si sono svolte alla galleria d’arte The Anderson di fronte a un pubblico dal vivo. Ogni esibizione prevedeva due ballerini, Isadora e un artista ospite del pubblico. Sicchio dava indicazioni ai robot, fornendo loro nozioni che i ballerini avrebbero poi interpretato.

“Una delle cose interessanti di questo progetto è che non è che la danza serva solo all’ingegneria o che l’ingegneria serva solo alla performance di danza – afferma Sicchio – Martin ed io abbiamo davvero trovato questa relazione simbiotica tra l’arte e la tecnologia, cosa che, credo, non accade spesso. Ci siamo davvero imbattuti in una collaborazione speciale.”