Virginia, Richmond Black Restaurant Experience: Una settimana per degustare prodotti di diverse culture

RICHMOND (VA) – Questa settimana è possibile comprendere il motivo per cui la scena gastronomica della capitale della Virginia rappresenta un qualcosa di unico grazie alle diverse influenze culinarie e culturali da cui è composta. Tutto ciò grazie alla Richmond Black Restaurant Experience, che mette in mostra oltre quaranta ristoranti di proprietà di persone di colore nell’area di Richmond.

Si tratta di un progetto che punta ad eliminare le disparità economiche all’interno delle imprese di proprietà di minoranze con soluzioni interattive che implicano una comprensione più profonda di Richmond e della sua cultura alimentare. “Ad alcune persone piace pensare che sia il cibo, ma è come una riunione di famiglia che dura 7 giorni” – ha affermato Shemicia Bowen, organizzatrice di Richmond Black Restaurant Experience.

La Richmond Black Restaurant Experience è una settimana che celebra la cucina, la cultura e la comunità. Tutto è iniziato con il “Mobile Soul Sunday”, dove più di cinquemila persone si sono presentate per concedersi prelibatezze dai vari stand ricchi di cibo.

“Abbiamo visto riunirsi diverse generazioni di persone, dai nonni ai bambini – afferma Bowen – Il cibo è solamente l’esca, ma in realtà c’è molto altro dietro tutto ciò. Si sta creando comunità attraverso la cultura e attraverso la cucina”.

Bowen sostiene che in questa settimana i ristoranti vedono sempre un sostegno e un’esposizione travolgenti: “Molti di questi ristoranti stanno crescendo, ma stiamo anche introducendo la comunità attraverso la cultura. Un maggiore numero di persone che viene a visitare un ristorante indica anche la necessità di più personale in un momento in cui i lavoratori sono stati difficili da trovare. C’è un grande bisogno. Ogni ristorante sta assumendo. Il passaggio dalla pandemia non ha consentito a gran parte di quel personale di tornare”.

In questo link è possibile vedere l’elenco completo dei ristoranti che hanno preso parte a questa iniziativa.