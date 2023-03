Veterano militare della Virginia condannato per aver preso parte all’assalto di Capitol Hill e per le sue teorie antisemite

RICHMOND (VA) – Hatchet Speed, veterano della Marina Militare degli Stati Uniti, è stato condannato ieri per aver preso parte all’assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2020 per impedire al Congresso di certificare la vittoria elettorale del presidente Joe Biden. Il giudice federale Trevor McFadden ha ascoltato la sua testimonianza durante un processo che si è tenuto senza giuria e dopo aver confermato tutti e cinque i capi d’accusa a suo carico emetterà una condanna ai suoi danni il prossimo 8 maggio per quanto riguarda il ruolo giocato in quell’assalto.

L’FBI ha registrato le conversazioni di Speed ​​con un loro agente sotto copertura. In questi audio il veterano ​​dichiarava di aver marciato verso il Campidoglio con i membri del gruppo estremista di destra Proud Boys. In queste conversazioni Speed ​​ha anche espresso le sue idee antisemite legate alla sua antipatia per il governo e secondo i pubblici ministeri l’odiosa ideologia di Speed ​​permetterebbe di dare spiegazioni al motivo per cui si è unito all’attacco al Campidoglio.

Speed ​​era “profondamente preoccupato per una presidenza Biden” e credeva alle false affermazioni secondo cui le elezioni presidenziali del 2020 erano state rubate a Donald Trump. Sempre nelle medesime conversazioni Speed ​​aveva anche espresso la sua ammirazione per Adolf Hitler e ha detto all’agente sotto copertura di credere che gli ebrei controllino Biden.

Secondo i pubblici ministeri il veterano era convinto che gli ebrei volessero distruggere i cristiani e voleva fare in modo di impedire tutto ciò. Speed, 41 anni, è stato inizialmente arrestato nel giugno 2022 con l’accusa di reati minori legati a sommosse, ma successivamente è stato incriminato con l’accusa di ostruzione criminale. Il 6 gennaio Speed ​​si è recato a Washington DC, dalla sua casa di Vienna, in Virginia. Dopo aver partecipato al raduno “Stop the Steal”, dove Trump si è rivolto a una folla di sostenitori, ​​unendosi poi alla folla che ha attaccato il Campidoglio.

Intorno alle 15 Speed ​​​​è entrato nell’edificio attraverso una porta dell’ala del Senato del Campidoglio dopo che altri rivoltosi l’hanno violata, rimanendo all’interno per circa 40 minuti. Dopo aver lasciato il Campidoglio ha mandato un messaggio a un altro rivoltoso, dicendo che si era “tirato indietro” dopo aver sentito che il “voto era stato rinviato”. “In altre parole – scrivono i pubblici ministeri – poiché Speed ​​​​pensava di essere riuscito a ostacolare la certificazione, ha lasciato il Campidoglio degli Stati Uniti”.

Un agente dell’FBI sotto copertura, fingendosi “un individuo che la pensa allo stesso modo”, ha incontrato Speed ​​almeno tre volte nel marzo 2022 e nell’aprile 2022. L’FBI ha registrato le loro discussioni sulle sue motivazioni e azioni il 6 gennaio, dove Speed confermava ancora una volta di “aver lasciato il Campidoglio degli Stati Uniti solo perché credeva di essere riuscito in quell’impresa”, hanno scritto i pubblici ministeri.

Durante le conversazioni registrate, Speed ​​ha anche delineato un piano per arruolare cristiani per spazzare via l’intera popolazione ebraica del Paese. Secondo i pubblici ministeri: “Per sconfiggere la minaccia ebraica e rovesciare il governo, Speed ​​ha detto all’agente che era necessaria una risposta violenta e che gli ebrei si sono messi in mezzo“.

Sempre secondo i pubblici ministeri, Speed, in preda al panico, ha iniziato ad acquistare migliaia di dollari di armi da fuoco e silenziatori nel febbraio 2021, dicendo all’agente che aveva un piano “per rapire e far sparire i suoi nemici e pensava che i silenziatori potessero tornare utili per lo sforzo”.

Gli avvocati di Speed ​​​​hanno accusato i pubblici ministeri di trattarlo come “un burattino politico”. Hanno anche accusato il Dipartimento di Giustizia di impegnarsi in “giochi dell’ultimo minuto”, portando l’accusa di ostruzione criminale nel caso Washington di Speed ​​solo dopo che il suo primo processo in Virginia si è concluso a dicembre con una giuria in stallo e un errore giudiziario: “Poiché il governo non è riuscito a convincere una giuria della sua colpevolezza, ha semplicemente scelto di accusare più crimini”, hanno scritto gli avvocati in una dichiarazione del tribunale.

Speed ​​era un sottufficiale di prima classe nelle riserve navali degli Stati Uniti ed è stato assegnato alla Naval Warfare Space Field Activity presso il National Reconnaissance Office, che gestisce i satelliti spia statunitensi utilizzati dal Pentagono e dalle agenzie di intelligence. L’agenzia ha specificato che Speed ​​non faceva parte dell’unità di riserva al momento della rivolta del 6 gennaio.