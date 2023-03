Richmond (VA), nel tempio del “Plan 9” dove la musica “si tocca con mano” (VIDEO)

RICHMOND (VA) – Se vi siete rassegnati alla convinzione che oggi la musica sia solamente liquida non siete mai stati al Plan 9 di Richmond. Basta mettere un piede lì dentro per realizzare di essere entrati in un vero e proprio tempio dei vinili. Jack, il padrone di questo splendido negozio nella zona di Carytown, ci racconta la storia del luogo con una certa fierezza: “La nostra apertura risale al 1991. Molte cose sono cambiate da allora ma noi, nonostante il progresso, non abbiamo smesso di credere che la musica sia ancora un qualcosa di fisico e quello che puoi vedere qui intorno a te è la prova”.

Successivamente Jack ci indica uno stereo con giradischi ad uso libero con cui i clienti possono scegliere un qualsiasi vinile da inserire e ascoltarlo. Scegliamo “Master of Puppets” dei Metallica e su quell’assolo è subito magia.

La scelta dei vinili all’interno del negozio è molto ampia, dagli Iron Maiden a Michael Jackson è un attimo, così come dal rock al jazz, passando per il rap. Nominiamo Spotify e subito ci guardano male. Qui si ascoltano e si acquistano vinili dopo averli toccati con mano, si vendono magliette e si comprano i poster in formato extralarge degli album che hanno fatto la storia per essere appesi in casa con orgoglio. Mentre abbandonare quel luogo diventa sempre più un’impresa Jack ci conforta e dopo aver capito che siamo degli appassionati ci sorride e ci dice: “Tanto ci rivedremo”.

Di seguito il servizio dedicato al Plan 9