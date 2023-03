“Broadway In Richmond” annuncia la rassegna ufficiale degli spettacoli per la stagione 2023-2024

RICHMOND (VA) – Brodway in Richmond ha annunciato la rassegna di spettacoli che vedranno la luce nella stagione 2023/24 al teatro Altria. Si tratta di Disney’s Frozen , Six , Annie , Harper Lee’s To Kill a Mockingbird , Tina – The Tina Turner Musical, Beetlejuice

Inoltre lo spettacolo Come il Grinch ha rubato il Natale del Dr. Suess! The Musical — verrà mostrato giusto in tempo per le vacanze e può essere aggiunto a qualsiasi pacchetto di abbonamenti composto da sei spettacoli. I pacchetti di abbonamenti sono ora in vendita e possono essere acquistati online su https://broadwayinrichmond.com/New2324/ .

Maggiori informazioni sugli orari degli spettacoli e sui biglietti singoli per uno qualsiasi degli spettacoli possono essere acquistati online qui. Broadway In Richmond ha affermato che il programma della stagione potrebbe cambiare e che ulteriori spettacoli aggiuntivi alla serie potrebbero essere annunciati in un secondo momento.