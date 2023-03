Richmond (VA), incidente mortale sulla Belvidere Street: Auto investe pedone

RICHMOND (VA) – Il dipartimento di polizia sta indagando dopo che un uomo è stato investito da un veicolo ai margini di Jackson Ward la scorsa notte. Poco prima delle 3 del mattino, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione dal blocco 600 di North Belvidere Street, all’angolo di Leigh Street, per un incidente automobilistico.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato un uomo a terra e ferito nella corsia sinistra in direzione nord di Belvidere Street, dichiarandolo morto. La squadra di arresto della polizia di Richmond ha successivamente stabilito che il pedone stava attraversando dal lato ovest della strada quando è stato investito dal veicolo, con il conducente che è rimasto sul posto per i soccorsi, che si sono rivelati inutili. La rampa di uscita di Belvidere sull’Interstate 95 è rimasta chiusa per tutta la notte fino alle 6:30 del mattino.